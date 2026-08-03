Hallaron en Brasil a Micaela Albornoz, la rosarina que era buscada desde junio

Femicidio de Mailén en Mar del Plata: una joven denunció otra falsa oferta laboral

El femicidio de Mailén Antonich en Mar del Plata puso el foco sobre las falsas ofertas de trabajo que circulan por redes sociales. En ese contexto, una joven reveló que semanas atrás estuvo a punto de asistir a una entrevista laboral que finalmente descartó al advertir una serie de situaciones sospechosas.

Según contó la joven, identificada como Luz, encontró el supuesto aviso a través de un canal de difusión de WhatsApp al que se había sumado porque necesitaba conseguir trabajo. La publicación buscaba mujeres de entre 18 y 35 años para desempeñarse en una estética ubicada en la zona céntrica de Mar del Plata.

Luz explicó que, apenas envió el mensaje, recibió una respuesta inmediata por parte de una mujer, según indicaba la foto de perfil. Durante la conversación, la presunta reclutadora le realizó varias preguntas, entre ellas si estudiaba. "Cometí el error de decirles dónde estudiaba y el horario, pero en ese momento me pareció normal por si se adaptaba a mis horarios de estudio", relató.

La conversación continuó con consultas sobre su apariencia física. Le preguntaron si cuidaba su piel, el cabello, si se teñía, cómo tenía las uñas e incluso “decían que para trabajar en la estética tenía que estar perfecta y que tenía que tener depilación laser en todo el cuerpo, lo pedían de manera específica”.

En ese sentido, también le ofrecieron servicios de peluquería y manicura, algo que en ese momento no le llamó la atención porque entendió que estaba relacionado con el rubro.

La joven señaló que uno de los primeros indicios que despertó sus sospechas fue el horario en el que recibía las respuestas. "Me contestaba de noche, incluso de madrugada. Me decía que estaba muy ocupada haciendo entrevistas", recordó. A eso se sumó la insistencia permanente en asegurarle que era "la persona perfecta" para el puesto y el reiterado pedido para que le enviara fotos.

Con el correr de los días, y a modo de generar cierta confianza, la supuesta reclutadora le envió cuatro imágenes que, según Luz, estaban creadas con inteligencia artificial. "Me asusté y hasta se lo dije en tono de humor, pero me respondió que era un filtro y me envió más imágenes", explicó.

Cuando pidió la dirección para asistir a la entrevista, le indicaron un edificio ubicado sobre la avenida Colón, en la esquina con Buenos Aires, frente a una plaza. “Era en la zona del centro, me quedaba cerca por lo que lo vi como una oportunidad”, recordó la joven.

Sin embargo, sus sospechas aumentaron cuando la reclutadora se negó a indicarle el nombre de la supuesta estética.

"Todo me pareció muy raro y decidí no ir", afirmó. Después de cancelar la entrevista, tampoco recibió reclamos ni nuevos mensajes por parte de supuesta entrevistadora.

Tras conocerse el crimen de Mailén, Luz decidió publicar un video en sus redes sociales para advertir sobre lo ocurrido. A partir de esa publicación, aseguró que varias mujeres la contactaron para contarle que también habían sido citadas al mismo lugar, aunque bajo la promesa de otros empleos.

Además, sostuvo que intentó buscar en las redes sociales a la mujer que figuraba en el perfil de WhatsApp pero que únicamente encontró imágenes generadas con IA. "Tengo la sospecha de que la persona de la foto de perfil existe y que, en base a eso, crearon las otras imágenes con inteligencia artificial", señaló.

Por último, reflexionó sobre la vulnerabilidad de las mujeres a la hora de buscar empleo mediante las redes sociales: "En mi caso tengo un techo, un plato de comida y una familia. No tenía tanta necesidad de ir a buscar trabajo, sino que quería ganar mi propio dinero. Pero hay gente, como en el caso de Mailén, que tenía dos hijos que alimentar. Es muy difícil que te den una entrevista de trabajo y, cuando finalmente aparece una oportunidad, lo primero que pensás es en ir", concluyó.