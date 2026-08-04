Femicidio en Rosario: asesinaron a una mujer de una puñalada en el cuello y por el crimen detuvieron a su novio
Vecinos alertaron a la policía sobre una violenta pelea y una mujer pidiendo ayuda a los gritos. Al llegar al lugar, encontraron a la víctima, de 31 años.
Una mujer de 30 años fue hallada asesinada en la madrugada de este martes en un departamento de la ciudad de Rosario. Tras el ghallazgo, la Policía salió en búsqueda de un hombre que, finalmente, fue capturado en una estación de servicio local sospechado de ser el autor del femicidio.
El femicidio tuvo lugar en un departamento ubicado en la Crespo al 500, en el barrio Luis Agote. La información policial dio cuenta de que los vecinos alertaron sobre una violenta pelea en una de las propiedades del edificio y gritos de una mujer que pedía ayuda. Al llegal al lugar, los efectivos, que debieron ingresar a través de un balcón lindero y encontraron a Débora Giuliana B. con una herida de arma blanca en el cuello y un cuchillo a su lado.
Después de un seguimiento con cámaras de videovigilancia y con el uso del sistema Lince, el presunto agresor fue detenido en una estación de servicio de Sarmiento y Pellegrini por la brigada de femicidios de la Agencia de Investigación sobre Trata de Personas y Violencia de Género de la Policía de Investigaciones.
El sospechoso fue trasladado a la excomisaría 4.ª, actual Brigada de Trata de Personas. El femicidio es investigado por la fiscal Anabel Cerutti de la unidad de Violencias Altamente Lesivas del Ministerio Público de la Acusación.
En diálogo con el medio local Radio 2, Facundo, quien vive en el tercer piso del inmueble donde ocurrió el crimen, contó: “Se sintieron gritos de auxilio, me cambié y bajamos con una vecina”. Al llegar al primer piso, donde residía el agresor, el escenario ya había cambiado por completo. “No se sentía más nada”, agregó.
“A mí me llamó mucho la atención que se dejaron de sentir gritos, entonces procedí a saltar el balcón y encontré el cuerpo”, sumó el vecino. “Me asomé por el balcón y vi el cuerpo enrollado en sábanas. El arma la tenía clavada en el cuello”, dijo.
“No se sabe quién era la chica, no se sabe la relación. Ella no vivía acá”, cerró el joven.
Te puede interesar
Lo que se lee ahora
Las Más Leídas
Dejá tu comentario