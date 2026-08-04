Femicidio en Rosario: asesinaron a una mujer de una puñalada en el cuello y por el crimen detuvieron a su novio

“A mí me llamó mucho la atención que se dejaron de sentir gritos, entonces procedí a saltar el balcón y encontré el cuerpo”, sumó el vecino. “Me asomé por el balcón y vi el cuerpo enrollado en sábanas. El arma la tenía clavada en el cuello”, dijo.

“No se sabe quién era la chica, no se sabe la relación. Ella no vivía acá”, cerró el joven.