Rosario: el desgarrador mensaje del papá de Jazmín, la nena que murió en una escuela
Ricardo Miqueo realizó un posteo en redes sociales para despedir a su hija de 6 años, quien falleció luego de sufrir un grave accidente durante el recreo en una escuela de Rosario.
La muerte de Jazmín Miqueo Cuello Luna, la nena de 6 años que sufrió un grave accidente en una escuela de Rosario, generó una profunda conmoción en toda la ciudad. En medio del dolor, su padre compartió un emotivo mensaje en redes sociales que conmovió a miles de personas.
Ricardo Miqueo compartió una foto de cuando Jazmín era una bebé para despedirla.
En la imagen se lo observa a él mirarla, mientras ella duerme en sus brazos. Para acompañar la publicación, Ricardo eligió una canción con una profunda letra que relata lo que está padeciendo por estas horas.
“Pasará la vida y no volverás / Yo no veo tu cara en el ataúd / Veo un ser de luz desaparecer”, dicen Silvio Rodríguez y Milo J en la canción Luciérnagas.
Ricardo solía compartir en sus redes sociales numerosas imágenes junto a su familia, donde Jazmín aparecía como la gran protagonista. En una publicación reciente, había escrito un mensaje que hoy adquiere un significado desgarrador: "Dios te bendiga siempre, hija, y me dé la gracia de saber guiarte".
Las palabras del hombre reflejan el inmenso amor que sentía por la pequeña y la devastación que provocó su repentina partida.
Ricardo fue a la escuela ni bien ocurrió el hecho y se encontró con el peor escenario: vio que un médico bajó de una ambulancia y entró corriendo con una camilla. “Me desesperé, no era un golpe”, contó en diálogo con Telefe Rosario.
“Me mandaron a la oficina de la directora y me encontré a mi hija tirada en el piso, toda ensangrentada, de costado. Con el camillero la sacamos y la llevamos al hospital Vilela”, agregó.
El trágico hecho ocurrió el viernes por la tarde, cerca de las 14.30. Luego de ser trasladada al centro de salud, los médicos le practicaron maniobras de reanimación y lograron estabilizarla, aunque su estado seguía siendo crítico.
La nena quedó internada bajo observación, pero, pese a los esfuerzos de los profesionales, murió el domingo a causa de las graves lesiones sufridas en la cabeza.
hecho generó gran consternación en el ámbito escolar, que decidió suspender sus actividades para el lunes siguiente a modo de duelo. Mientras tanto, la familia de Luna continúa exigiendo el esclarecimiento completo de las causas del accidente.
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