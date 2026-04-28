Rosario: el desgarrador mensaje del papá de Jazmín, la nena que murió en una escuela

papa nena rosario El posteo del papá de la nena que murió en la escuela. Foto: Facebook/Ricardo Miqueo.

Ricardo solía compartir en sus redes sociales numerosas imágenes junto a su familia, donde Jazmín aparecía como la gran protagonista. En una publicación reciente, había escrito un mensaje que hoy adquiere un significado desgarrador: "Dios te bendiga siempre, hija, y me dé la gracia de saber guiarte".

Las palabras del hombre reflejan el inmenso amor que sentía por la pequeña y la devastación que provocó su repentina partida.

Ricardo fue a la escuela ni bien ocurrió el hecho y se encontró con el peor escenario: vio que un médico bajó de una ambulancia y entró corriendo con una camilla. “Me desesperé, no era un golpe”, contó en diálogo con Telefe Rosario.

“Me mandaron a la oficina de la directora y me encontré a mi hija tirada en el piso, toda ensangrentada, de costado. Con el camillero la sacamos y la llevamos al hospital Vilela”, agregó.

El trágico hecho ocurrió el viernes por la tarde, cerca de las 14.30. Luego de ser trasladada al centro de salud, los médicos le practicaron maniobras de reanimación y lograron estabilizarla, aunque su estado seguía siendo crítico.

La nena quedó internada bajo observación, pero, pese a los esfuerzos de los profesionales, murió el domingo a causa de las graves lesiones sufridas en la cabeza.

hecho generó gran consternación en el ámbito escolar, que decidió suspender sus actividades para el lunes siguiente a modo de duelo. Mientras tanto, la familia de Luna continúa exigiendo el esclarecimiento completo de las causas del accidente.