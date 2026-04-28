Autopista Córdoba-Rosario: un ciclista fue atropellado, llamó a la policía para denunciar al conductor y murió

Durante la tarde del lunes, la Policía de Córdoba confirmó que el presunto responsable se presentó de manera voluntaria ante las autoridades. La fiscalía de Marcos Juárez dispuso la revisación médica del hombre, así como el secuestro de una camioneta Ford EcoSport y de su teléfono celular, elementos que quedaron bajo análisis en el marco de la causa abierta.

Ambos elementos quedaron bajo análisis en el marco de la causa judicial abierta para determinar cómo ocurrió el siniestro y establecer las responsabilidades correspondientes.

Hasta el momento, no trascendieron oficialmente ni la identidad del ciclista fallecido ni la del conductor que se entregó.

La Justicia continúa recabando pruebas y avanzando con las actuaciones judiciales para esclarecer completamente lo sucedido en la autopista Córdoba-Rosario.

El caso expone una problemática recurrente vinculada a la convivencia entre vehículos y usuarios vulnerables en rutas y autopistas.

El abogado especialista en seguridad vial, Guillermo Pacharoni, explicó que la circulación de bicicletas "en autopista y autovía está totalmente prohibido”, y advirtió que incluso en rutas donde sí está permitido, el riesgo sigue siendo alto por la diferencia de velocidad con los vehículos

El especialista remarcó que la falta de infraestructura adecuada es uno de los principales problemas. “No hay infraestructura para bicicletas porque las rutas están hechas para autos y transporte a motor, no para bicis”, sostuvo.

En ese sentido, Pacharoni advirtió que este tipo de situaciones está vinculado principalmente a usos recreativos de la bicicleta y no a una necesidad de traslado. “Todo esto tiene que ver con cuestiones recreativas, no con cuestiones de traslado. Entonces, con ese fin se ponen en un riesgo muy alto”.

Además, insistió en que se trata de una práctica que implica un peligro extremo en contextos no preparados para este tipo de movilidad. “No solo está prohibido por la multa, sino por el riesgo de muerte”.