Los violentos posteos del novio de la estudiante que fue encontrada muerta en Rosario

posteo femicidio

La última publicación en Instagram que quedó bajo la lupa

A finales de marzo de este año, Valentín Alcida había subido a Instagram un collage con dos fotos: en una aparecen ambos de frente y en la otra de perfil. En la imagen, él la abraza por la cintura mientras ella sonríe y apoya su mano en el pecho del joven. Ese contenido había sido fijado por ambos en sus perfiles, sin imaginar que sería la última postal juntos.

En redes, el joven solía dejarle mensajes públicos como “qué mujer”, “te amo, preciosa” y “mujer hermosa”, además de etiquetarla junto a un corazón. Las publicaciones de la pareja, cargadas de muestras de afecto, ahora forman parte del material que analizan los investigadores.

Valentín Daniel y Sophia Civarelli Una testigo afirma que Sophia Civarelli buscaba dejar la relación con Valentín Alcida por violencia.

En el avance de la investigación de un presunto caso de femicidio seguido de suicidio, la fiscal Carla Ranciari confirmó recientemente que la escena en donde encontraron el cuerpo de Sophia Civarelli fue adulterada. Esto refuerza la sospecha de que Alcida intentó encubrir el asesinato antes de quitarse la vida.

Civarelli fue encontrada en su cama en el edificio de calle 3 de Febrero al 2400. El cuerpo presentaba una herida profunda en el cuello. A unas trece cuadras de distancia, su pareja murió tras arrojarse desde un octavo piso minutos después de haber llamado al 911.

Según los informes de la Justicia rosarina, el joven habría intentado acomodar el lugar para simular una situación distinta antes de abandonar el departamento. La fiscal Ranciari precisó que la autopsia -realizada bajo el protocolo de femicidio- determinó que la muerte de la chica ocurrió “entre 10 a 15 horas antes del hallazgo del cadáver”, el viernes por la madrugada.

En esa casa se encontró una carta, presuntamente escrita por Valentín, donde afirmaba que Sophia se había quitado la vida y que él no había podido salvarla. Sin embargo, para los investigadores, este documento es ahora considerado una maniobra de distracción para eludir su responsabilidad.