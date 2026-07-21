Rosario: policías disfrazados de repartidores desmantelaron un búnker narco antes de un partido del Mundial

Gracias a esa maniobra, los policías pudieron ingresar al domicilio sin levantar sospechas, hasta quedar a pocos metros de la vivienda investigada. Una vez en el lugar, irrumpieron de manera sorpresiva y evitaron que los sospechosos escaparan o intentaran deshacerse de la droga.

Qué encontraron en el búnker narco

Un perro de la División K9 marcó la presencia de droga escondida en una pared de ladrillos

Durante la requisa, los efectivos encontraron varios envoltorios de cocaína en el bolsillo de uno de los hombres. Además, secuestraron una riñonera con dinero que, de acuerdo con la investigación, era utilizada para las operaciones de venta de la droga.

En el procedimiento también participó Kenzo, un perro de la División K9, que marcó la presencia de más droga escondida en un hueco de una pared de ladrillos ubicada en el pasillo de la vivienda.

Además, la policía secuestró un cartón con anotaciones consideradas relevantes para la investigación, más de 700.000 pesos en efectivo, dólares, tres teléfonos celulares y otros elementos que serán analizados en el marco de la causa.

Tres hombres fueron detenidos por la Policía de Investigaciones (PDI) de Santa Fe

Al identificar a los ocupantes de la vivienda, los investigadores comprobaron que uno de los detenidos tenía un pedido de captura vigente emitido por la Justicia de Entre Ríos.

Como resultado del operativo fueron arrestados tres hombres mayores de edad, quienes quedaron a disposición de la Justicia. En total, se incautaron 44 envoltorios de cocaína, dinero en pesos y moneda extranjera, teléfonos celulares y distintos elementos vinculados con la actividad narco.

El “operativo delivery” fue realizado por la Brigada de Microtráfico de la Policía de Investigaciones (PDI) provincial, con la participación de la Sección Canes y la colaboración de un grupo de irrupción de la Policía de Santa Fe.