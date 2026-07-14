Rosario: revolvía un contenedor y encontró un proyectil de mortero
Efectivos policiales desplegaron un operativo y confirmaron que no presenta riesgo de detonación
Vecinos de la zona oeste de Rosario quedaron sorprendidos cuando un hombre que buscaba entre los residuos de un contenedor halló un objeto que, a simple vista, despertó inquietud y temor. Tras una alerta recibida a través de la Central de Emergencias 911, personal policial se desplazó hasta Pasaje Vega al 4900 debido a la presencia de un presunto dispositivo explosivo en la vía pública.
En el lugar, los efectivos activaron el protocolo de seguridad correspondiente y dieron intervención a la Sección de Neutralización de Explosivos. Tras una inspección técnica, la jefa de la brigada de la Policía de Santa Fe, Georgina Wilke, confirmó las características del material secuestrado.
El despliegue de los agentes permitió confirmar que el elemento en cuestión era un proyectil de mortero de 81 milímetros. La presencia de un material de ese tipo en la vía pública generó incertidumbre y preocupación, dada la potencial peligrosidad de estos dispositivos, diseñados originalmente para uso militar.
De acuerdo con lo informado por el portalRosario3, la Policía de la provincia de Santa Feactivó su protocolo de seguridad y convocó a la Sección de Neutralización de Explosivos, especializada en la manipulación y evaluación de este tipo de artefactos.
La comisario Georgina Wilke, jefa de la sección, explicó que, tras una inspección visual, se determinó que “por el color se determina que es de ejercicio, o sea, que carece de carga explosiva y por ende de peligrosidad”.
Una de las particularidades del artefacto es su origen regional. Según explicó Wilke, estos proyectiles específicos "fueron fabricados desde el año 1960 en adelante en la Fábrica Militar de Fray Luis Beltrán", ubicada a pocos kilómetros de Rosario. El ejemplar secuestrado presentaba un desgaste lógico por el paso del tiempo, tenía su cartucho de propulsión ya percutado y contaba con una "falsa espoleta".
Un descarte que se volvió habitual
Consultada sobre cómo un elemento de uso del Ejército termina en una calle de la ciudad, la especialista señaló que existe un mercado de coleccionismo y que estos descubrimientos son más frecuentes de lo que se cree. "La gente los descarta. Quizás los tienen en la casa porque los encontraron en algún momento y los guardan, pero conforme pasa el tiempo no quieren entrar en problemas y los tiran a la vera del río o en los contenedores", ilustró Wilke.
Tras el retiro del mortero, se notificó a la Fiscalía de Flagrancia en turno para iniciar los trámites legales y la apertura de la cadena de custodia.Desde la fuerza indicaron que, de no mediar otra orden judicial, el destino final del proyectil será de gran utilidad para la propia sección policial, ya que se lo preservará para la instrucción y capacitación interna de su personal.
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