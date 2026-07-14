Rosario: revolvía un contenedor y encontró un proyectil de mortero

Una de las particularidades del artefacto es su origen regional. Según explicó Wilke, estos proyectiles específicos "fueron fabricados desde el año 1960 en adelante en la Fábrica Militar de Fray Luis Beltrán", ubicada a pocos kilómetros de Rosario. El ejemplar secuestrado presentaba un desgaste lógico por el paso del tiempo, tenía su cartucho de propulsión ya percutado y contaba con una "falsa espoleta".

Un descarte que se volvió habitual

Consultada sobre cómo un elemento de uso del Ejército termina en una calle de la ciudad, la especialista señaló que existe un mercado de coleccionismo y que estos descubrimientos son más frecuentes de lo que se cree. "La gente los descarta. Quizás los tienen en la casa porque los encontraron en algún momento y los guardan, pero conforme pasa el tiempo no quieren entrar en problemas y los tiran a la vera del río o en los contenedores", ilustró Wilke.

Tras el retiro del mortero, se notificó a la Fiscalía de Flagrancia en turno para iniciar los trámites legales y la apertura de la cadena de custodia.Desde la fuerza indicaron que, de no mediar otra orden judicial, el destino final del proyectil será de gran utilidad para la propia sección policial, ya que se lo preservará para la instrucción y capacitación interna de su personal.