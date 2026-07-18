Renovaron el mural de Lionel Messi en Rosario antes de la final del Mundial 2026

Una obra que ya es un símbolo de Rosario

El mural fue realizado originalmente por los artistas Marlene Zuriaga y Lisandro “Lichi” Urteaga y desde su creación se transformó en una referencia del arte urbano vinculado al deporte.

La imagen muestra a Messi con la camiseta argentina, mirando de frente y llevándose una mano al pecho, una representación que buscó capturar la conexión entre el jugador y su lugar de origen.

Con el paso de los años, la pintura trascendió la categoría de simple homenaje deportivo y adquirió una dimensión patrimonial para Rosario. Su presencia en la zona del Monumento Nacional a la Bandera consolidó una especie de santuario urbano alrededor de la figura del capitán argentino.

La renovación también funcionó como una forma de actualizar la narrativa visual de la obra: aquel mural que había nacido como reconocimiento a una estrella mundial ahora incorpora los símbolos de un futbolista que logró alcanzar uno de los hitos más anhelados por cualquier jugador.