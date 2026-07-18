Renovaron el mural de Lionel Messi en Rosario antes de la final del Mundial 2026
La obra que homenajea al capitán argentino fue restaurada y sumó referencias a la consagración mundial. El histórico mural volvió a convertirse en una de las postales más buscadas de la ciudad.
Rosario volvió a poner en primer plano a Lionel Messi con una renovación que cargó de simbolismo a uno de sus rincones más reconocidos. El enorme mural dedicado al futbolista argentino recuperó su esplendor original y presentó una serie de modificaciones que actualizan la imagen del capitán después de los logros obtenidos con la Selección.
La intervención sobre la obra “De otra galaxia, de mi ciudad” se realizó en la previa de la final del Mundial 2026 y permitió que el homenaje incorporara elementos que no estaban presentes cuando fue creado en 2021. De esta manera, el mural sumó nuevos capítulos al derrotero de Messi, desde aquel chico rosarino que soñaba con llegar lejos hasta su consagración definitiva en la elite del fútbol internacional.
La pintura, ubicada frente al Monumento Nacional a la Bandera, volvió a recuperar intensidad en sus colores y renovó una imagen que ya forma parte del paisaje cotidiano de la ciudad. La magnitud de la obra, con más de 500 metros cuadrados de superficie, la convirtió con el paso del tiempo en una parada casi obligada para vecinos y turistas.
Las tres estrellas y el mensaje que emocionó a los fanáticos
Uno de los cambios más notorios fue la incorporación de las tres estrellas sobre el escudo de la camiseta argentina, un detalle que actualiza el mural después de la obtención del Mundial de Qatar 2022. Además, la nueva versión agregó un enorme mensaje de “Gracias”, una expresión que busca sintetizar el vínculo entre Rosario y el futbolista que llevó el nombre de la ciudad a todos los rincones del planeta.
La actualización de la obra tuvo una fuerte carga emocional, ya que no solamente se trató de una restauración estética, sino también de una puesta en valor del significado que adquirió Messi para la identidad rosarina.
Una obra que ya es un símbolo de Rosario
El mural fue realizado originalmente por los artistas Marlene Zuriaga y Lisandro “Lichi” Urteaga y desde su creación se transformó en una referencia del arte urbano vinculado al deporte.
La imagen muestra a Messi con la camiseta argentina, mirando de frente y llevándose una mano al pecho, una representación que buscó capturar la conexión entre el jugador y su lugar de origen.
Con el paso de los años, la pintura trascendió la categoría de simple homenaje deportivo y adquirió una dimensión patrimonial para Rosario. Su presencia en la zona del Monumento Nacional a la Bandera consolidó una especie de santuario urbano alrededor de la figura del capitán argentino.
La renovación también funcionó como una forma de actualizar la narrativa visual de la obra: aquel mural que había nacido como reconocimiento a una estrella mundial ahora incorpora los símbolos de un futbolista que logró alcanzar uno de los hitos más anhelados por cualquier jugador.
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