Rosario: procesaron a "Dolly", una obstetra de 88 años investigada por venta de bebés

Uno de los elementos claves de la causa fue un análisis de ADN realizado en 2014, que descartó el parentesco entre el denunciante y quienes figuaban como sus progenitores. También se incorporó el acta de nacimiento emitida por el Registro Civil el 31 de mayo de 1979, donde constaban los datos cuestionados.

En su declaración ante la Justicia, el denunciante aseguró ser “víctima de la venta de bebés”. Afirmó que había sido adoptado ilegalmente y que su identidad había sido sustituida.

En ese sentido, contó que, después de conocer el resultado del estudio de ADN, su madre de crianza le reveló que, ante la imposibilidad de tener hijos, había recurrido a una partera de la zona sur de Rosario, quien les consiguió “el bebé varón que ellos querían”.

El estremecedor relato de tres testigos

La fiscalía también reunió declaraciones de personas que conocían a la familia. Una vecina recordó que, en 1978, la llegada del recién nacido fue repentina y sorpresiva, y que no recordaba haber visto a la mujer embarazada.

Otra testigo relató que, a principios de septiembre de 1978, recibió una llamada de N.L. para que fuera a su casa a conocer “algo”. Cuando llegó, se encontró con un bebé recién nacido y con bajo peso. Según su declaración, recomendó llevarlo a un hospital para que recibiera atención en una incubadora, pero la mujer se negó.

El fiscal coadyuvante Andrés Montefeltro y la fiscal federal Soledad García, dos de los representantes del MPF que intervienen en el caso. Foto: Claudio González

Un tercer testimonio aportó una frase estremecedora: declaró que, cuando se acercó al consultorio de un médico tenía un consultorio en las inmediaciones de la vivienda familiar, le consultó cómo había llegado el niño a esa familia, a lo que el hombre respondió: “Yo se los traje”.

El doctor también habría mencionado que la madre biológica del bebé era una joven estudiante del norte del país que había dado a luz en el Hospital Eva Perón de Granadero Baigorria.

Durante un allanamiento realizado en febrero de 2026 en la vivienda de la obstetra, los investigadores secuestraron un certificado de nacido vivo sin completar, talonarios de recetas en blanco y su título profesional, obtenido en 1958 en la Universidad Nacional del Litoral.

Otras posibles víctimas bajo investigación

Al fundamentar el procesamiento, el juez Vera Barros sostuvo que “Dolly” tenía acceso a documentos oficiales que certificaban nacimientos y que utilizó su puesto de obstetra en una institución pública para "asignar identidades biológicas falsas a recién nacidos”. Con su accionar, “habría tornado incierta, alterada y suprimida la identidad del bebé”.

El juez señaló que la identidad del denunciante continúa sin esclarecerse, ya que todavía desconoce quiénes fueron sus verdaderos padres biológicos.

En paralelo, la Unidad Fiscal Rosario lleva adelante otra investigación por hechos que podrían tener características similares. La pesquisa, a cargo de la fiscal federal Soledad García, con la intervención de los fiscales coadyuvantes María Virginia Sosa y Andrés Montefeltro, alcanza al menos a otras cuatro personas nacidas entre 1968 y 1980. La Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (CONADI), además, informó sobre siete situaciones análogas vinculadas con partidas de nacimiento firmadas por la obstetra.

Por último, el juez dispuso un embargo de $10 millones sobre los bienes de D.E.V. Si no fuera posible concretar esa medida, ordenó avanzar con una inhibición general de bienes por el mismo importe.