Córdoba: un ginecólogo usó lentes con cámara durante una consulta y apenas lo multaron

El rol de la perspectiva de género en la relación médico-paciente

En su fallo, el juez consideró que no existían pruebas suficientes para tener por acreditados los contactos físicos inadecuados denunciados, ni que la ausencia de un auxiliar médico constituyera por sí misma una infracción. Sin embargo, dio por probado que el profesional utilizó anteojos Ray-Ban Meta con capacidad para registrar imágenes durante la consulta, y que no informó a la paciente sobre esta característica.

Aun cuando no se demostró que el dispositivo hubiera sido encendido ni que se hayan obtenido grabaciones, el magistrado entendió que el solo uso no informado de esa tecnología en un contexto íntimo como una consulta ginecológica era apto para generar inseguridad, vulnerar la confianza y poner en riesgo la percepción de resguardo de la intimidad por parte de la paciente.

El juez también consideró acreditado que el médico se refirió a la mujer con expresiones como “nena” y “nenita”, y que llegó a decirle “tenés los ovarios de una pendeja”. Para el tribunal, estas frases, pronunciadas en el marco de una consulta sobre salud reproductiva, tuvieron un carácter “infantilizante y descalificatorio”, contrario a las pautas de trato digno que deben regir en el ejercicio profesional de la medicina.

De acuerdo con la resolución, ambas conductas formaron un trato incompatible con el respeto, la confianza y la seguridad que deben regir un acto médico. El juez citó la Ley de Derechos del Paciente y el Código de Ética de la Asociación Médica Argentina, que establecen la obligación de preservar la intimidad, la dignidad y el trato respetuoso de quienes reciben atención sanitaria.

El magistrado también aplicó la agravante por razones de género. Consideró que el vínculo entre un ginecólogo y una paciente presenta una asimetría particular, sobre todo cuando el examen involucra la intimidad corporal y sexual de una mujer adulta.