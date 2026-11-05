Ushuaia: se negó a declarar el acusado por acosar a una nena de 12 años y pidió su excarcelación

Los antecedentes judiciales del acusado

La investigación también contempla otras actuaciones vinculadas con el mismo imputado. El padre de la nena ya había presentado una denuncia en junio por los contactos que el joven mantenía con su hija a través de las redes sociales.

Además, existen otras actuaciones por presuntos hechos de grooming y amenazas, algunas de ellas vinculadas con contactos realizados desde perfiles alternativos. Por ese motivo, la causa inicialmente tramitada bajo el procedimiento de flagrancia pasó a la vía ordinaria y quedó en manos del Juzgado de Instrucción N° 3, que ya intervenía en los otros expedientes.