Ushuaia: se negó a declarar el acusado por acosar a una nena de 12 años y pidió su excarcelación
El joven de 22 años está acusado de intentar llevarse por la fuerza a una nena de 12 años en inmediaciones de un colegio. Fue indagado por la Justicia, pero decidió no responder preguntas.
El caso que conmocionó a Ushuaia sumó un nuevo capítulo judicial. Francisco Álvarez Ruiz, el joven acusado de intentar secuestrar a una nena de 12 años en inmediaciones del Colegio Integral de Educación Ushuaia (CIEU), se negó a declarar durante la indagatoria y su defensa solicitó formalmente la excarcelación.
El imputado fue llevado ante el juez de Instrucción N° 3, Federico Vidal, quien está a cargo de la investigación. Durante la audiencia, el acusado optó por abstenerse de responder preguntas, mientras que su abogado presentó el pedido para que pueda recuperar la libertad.
Ahora, el magistrado deberá dar intervención al Ministerio Público Fiscal para conocer su postura antes de tomar una decisión. Hasta entonces, Álvarez Ruiz permanecerá detenido en una dependencia policial.
Cómo fue el intento de secuestro de la nena de 12 años en Ushuaia
El episodio ocurrió el lunes 2 de noviembre, alrededor de las 13.40, cuando la menor regresaba al establecimiento educativo junto a sus compañeros después del horario de almuerzo. De acuerdo con la reconstrucción presentada por la fiscalía, el hombre se habría interpuesto en el camino de la nena, la habría sujetado con fuerza del brazo y del hombro e intentado besarla y llevársela del lugar, pese a la resistencia que opuso la víctima.
La intervención de sus compañeros resultó fundamental para evitar que el episodio tuviera consecuencias todavía más graves. La chica consiguió soltarse y corrió hacia el colegio para ponerse a resguardo. Sin embargo, el acusado la persiguió hasta el establecimiento e intentó ingresar detrás de ella. En medio de la situación, habría pateado y roto uno de los vidrios de la puerta de acceso y exigido hablar con el padre de la menor. Finalmente, efectivos de la Policía provincial llegaron al lugar y lo detuvieron.
Los antecedentes judiciales del acusado
La investigación también contempla otras actuaciones vinculadas con el mismo imputado. El padre de la nena ya había presentado una denuncia en junio por los contactos que el joven mantenía con su hija a través de las redes sociales.
Además, existen otras actuaciones por presuntos hechos de grooming y amenazas, algunas de ellas vinculadas con contactos realizados desde perfiles alternativos. Por ese motivo, la causa inicialmente tramitada bajo el procedimiento de flagrancia pasó a la vía ordinaria y quedó en manos del Juzgado de Instrucción N° 3, que ya intervenía en los otros expedientes.
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