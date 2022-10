Denunció a su pareja por violar a sus tres hijas: "Parecía una buena persona"

Cintia Ramírez, mamá de las víctimas, contó que sus hijas no querían decirle lo que ocurría. Afirmó que su hija mayor no quería hablar "porque tenía miedo, estaba manipulada por él". "Él les decía que si hablaban conmigo no iban a tener vacaciones o que si yo quedaba sola ellas no iban a poder tener todo lo que necesitaban", recordó.