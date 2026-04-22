Frank Darío Kudelka protagonizó un fuerte choque en Rosario: cómo se encuentra
El entrenador del equipo rosarino protagonizó un accidente mientras manejaba su vehículo.
El entrenador de Newell's Old Boys, Frank Darío Kudelka, protagonizó un accidente de tránsito en la ciudad de Rosario, cuando el vehículo que conducía chocó contra una moto. Como consecuencia del impacto, la mujer que conducía el rodado resultó herida y tuvo que ser derivada a un hospital.
El accidente ocurrió en la esquina de Córdoba y Alsina. De acuerdo con la información difundida por medios locales, el hecho requirió de la presencia de dos ambulancias y la intervención de personal policial, lo que generó demoras en la zona. Tras el impacto, la motociclista fue atendida en el lugar y luego derivada en ambulancia al Sanatorio Ipam. para una mejor evaluación. En principio, presentaría lesiones que no revestían gravedad.
Según trascendió, el hecho involucró al automóvil en el que viajaba Kudelka y una moto en la que se desplazaba una mujer. Las circunstancias exactas del choque aún son materia de investigación.
Según el testimonio de Kudelka, fue la moto la que impactó en la parte trasera de su camioneta mientras él avanzaba desde un semáforo.
“Estoy bien, la moto me chocó a mí”, aseguró el DT de Newells, según detalló el medio Cadena 3. El entrenador precisó que no sufrió heridas y se encuentra en buen estado.
En tanto, no se reportaron lesiones de consideración en el resto de las personas involucradas en el choque y tampoco trascendieron daños estructurales de gravedad en los vehículos, más allá de las consecuencias propias del impacto.
Newell's volvió a ganar en su búsqueda de recuperarse
La fecha 15 del Torneo Apertura 2026 comenzó con un cruce cargado de tensión: Newell's venció por 3-2 a Unión en lo que fue un partidazo en el estadio 15 de Abril.
Si bien el Tatengue arrancó ganando, la Lepra lo pudo dar vuelta y supo sostener el resultado. Ahora, se ubica decimotercero (13°) con 13 puntos en la Zona A, mientras que el conjunto de Santa Fe permanece dentro de los puestos de clasificación, en sexto lugar y con 19 unidades.
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