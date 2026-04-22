Frank Darío Kudelka protagonizó un fuerte choque en Rosario: cómo se encuentra

En tanto, no se reportaron lesiones de consideración en el resto de las personas involucradas en el choque y tampoco trascendieron daños estructurales de gravedad en los vehículos, más allá de las consecuencias propias del impacto.

Newell's volvió a ganar en su búsqueda de recuperarse

La fecha 15 del Torneo Apertura 2026 comenzó con un cruce cargado de tensión: Newell's venció por 3-2 a Unión en lo que fue un partidazo en el estadio 15 de Abril.

Si bien el Tatengue arrancó ganando, la Lepra lo pudo dar vuelta y supo sostener el resultado. Ahora, se ubica decimotercero (13°) con 13 puntos en la Zona A, mientras que el conjunto de Santa Fe permanece dentro de los puestos de clasificación, en sexto lugar y con 19 unidades.