Rosario: impresionante tiroteo en medio de un acto escolar

El violento tiroteo ocurrió por la tarde, a pocos metros de la escuela situada en Bolivia y La Paz donde, turno en el que asisten alumnos de primaria y de jardín de infantes.

Según se informó, dos hombres en moto comenzaron a disparar contra la casa de una mujer de 66 años que se encuentra a metros de la escuela.

Durante el ataque, uno de los sujetos fue el que se encargó de disparar contra la vivienda, mientras que el otro filmaba la escena, según detalló el jefe policial, comisario Diego Santamaría.

acto suspendido escuela rosario

Los policías incautaron doce vainas calibre 9 milímetros y analizaban los videos de las cámaras de seguridad intentar identificar a los responsables. En tanto, ya se tomaron declaraciones a los damnificados y vecinos.

Por el tiroteo no se registraron heridos, según confirmó Santamaría en diálogo con Telenoche Rosario.

“El acto ya estaba terminando y, cuando escuchamos los disparos, al principio nos miramos y dijimos ‘son los escapes de una moto’. Después pensamos que era parte del sonido de la canción, pero luego nos dimos cuenta que habían disparado”, contó la madre de una de las alumnas al mismo medio.

Indicó que, tras la balacera, decidieron terminar el acto y enviar a los menos al salón de clases: “Nos retiramos con los chicos cuando llegó la policía y empezó el operativo”, expresó.

“Mi hija es de los grados menores y con su inocencia no entendía qué pasaba y me preguntaba por qué se habían ido todos. Entre los padres nos preguntamos qué hacemos mañana, más allá de lo que decida la dirección. Nadie nos da garantía de que esto no pueda volver a pasar”, sostuvo la mujer.