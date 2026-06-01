Vecinos en alerta máxima en Bariloche: buscan salvar un histórico arrayán
Vecinos y organizaciones de Bariloche se movilizan para evitar que se destruya un arrayán centenario. Prometen hacer un cordón humano en el ex Correo Argentino.
Una intensa lucha vecinal y ambientalista se desató en San Carlos de Bariloche para defender un histórico arrayán que corre peligro de ser talado por el avance de un proyecto inmobiliario en el predio del ex Correo Argentino, según detalló el diario El Cordillerano.
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La amenaza sobre el arrayán y la postura de la comunidad de Bariloche
Silvia Saavedra, referente de la Sociedad de Horticultura Bariloche, expresó su profunda indignación frente a la situación y lamentó la pérdida de espacios verdes. "Parecería que está permitido sacrificar un árbol por un ladrillo. Eso duele", manifestó la vocera vecinal. La activista apuntó directamente contra la contradicción del proyecto, el cual se promociona como un hotel sustentable pero que planea arrasar con la naturaleza para edificar cocheras subterráneas.
Además de cuestionar al arquitecto a cargo, quien reside en Rosario y, según los vecinos, desconoce el inmenso valor patrimonial del árbol, Saavedra exigió la urgente intervención de las autoridades locales para frenar los trabajos. "El límite lo tienen que imponer desde el Municipio", sentenció la especialista, descartando categóricamente que una multa económica pueda reparar el daño.
Ante la falta de respuestas concretas y modificaciones en los planos de diseño, los barilochenses mantienen una guardia y alerta permanente en la zona. "Cuando vengan con las maquinarias vamos a hacer un cordón humano para que no pasen", advirtieron con firmeza.
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