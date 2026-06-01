Vecinos en alerta máxima en Bariloche: buscan salvar un histórico arrayán

Además de cuestionar al arquitecto a cargo, quien reside en Rosario y, según los vecinos, desconoce el inmenso valor patrimonial del árbol, Saavedra exigió la urgente intervención de las autoridades locales para frenar los trabajos. "El límite lo tienen que imponer desde el Municipio", sentenció la especialista, descartando categóricamente que una multa económica pueda reparar el daño.

Ante la falta de respuestas concretas y modificaciones en los planos de diseño, los barilochenses mantienen una guardia y alerta permanente en la zona. "Cuando vengan con las maquinarias vamos a hacer un cordón humano para que no pasen", advirtieron con firmeza.