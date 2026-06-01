Un cantante de cumbia murió en un fatal accidente en la autopista Rosario-Santa Fe

En el lugar también trabajaron efectivos policiales de la Comisaría 19ª de Sauce Viejo y bomberos provenientes del destacamento de Santo Tomé, quienes arribaron rápidamente al lugar y procedieron a realizar las tareas necesarias para extraer el cuerpo del cantante del interior de la combi.

Según se informó, Morel falleció en el acto a raíz del violento impacto. En paralelo, también fue convocado personal del Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias (SIES) 107, quienes constataron el fallecimiento del artista.

Conmovedoras despedidas al cantante de cumbia fallecido en el choque

Los restos del cantante fueron velados desde la la noche del domingo en la cochería La Española, en la calle Blas Parera 8600, de la ciudad de Santa Fe. Según trascendió, Morel estaba casado y tenía dos hijas de 11 y 7 años.

elias morel accidente Varios grupos de cumbia expresaron sus condolencias

A través de las redes sociales, integrantes de varias bandas de cumbia expresaron su dolor por la muerte del cantante, un referente de ese ámbito musical.

“Con enorme tristeza despedimos hoy a nuestro querido amigo, Elías Morel. Su partida deja un profundo dolor, pero también innumerables recuerdos que atesoraremos por siempre”, expresaron en su publicación los integrantes de Studio 12. “Lo recordaremos por su calidad humana, su amistad y cada uno de los momentos compartidos, que permanecerán vivos en nuestros corazones”, sumaron, junto a palabras de solidaridad hacia los familiares y allegados de la víctima.

“Deseamos que encuentren consuelo en el amor y las huellas que Elías dejó en cada persona que tuvo la fortuna de conocerlo”, concluye la publicación.

Otra de las despedidas expresaba: "Buen día, si se puede decir solo por respeto. Hoy nos unimos todos para despedir a un gran amigo y colega de la banda El sabor de la Cumbia, el amigo Elías Morel. Las condolencias para toda su familia! Grupo La Mentirosa se une a esta desgracia y que su su alma descanse en paz. Gordo, llevaste al sabor de la cumbia al cielo, hoy los ángeles bailan y cantan tus canciones. Amén".