Organizaciones sociales marcharon en reclamo del Salario Básico Universal

Las manifestaciones fueron organizadas por el Frente Popular Darío Santillán (FPDS), el Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE), la CTA Autónoma y el Movimiento Nuestramérica, entre otros.

También se produjeron movilizaciones similares en el Puerto de Ushuaia, en Rosario, en Corrientes, en Formosa y en Chaco, entre otras provincias.

Durante la jornada se reclamó la "implementación de un Salario Universal; un aumento de emergencia para trabajadores estatales, privados y jubilados, y una actualización del Salario Mínimo Vital y Móvil (SMVyM) por encima de la inflación", según indicaron a Télam.

En ese marco, la Central de los Trabajadores de la Argentina Autónoma (CTAA), que conduce Hugo Godoy y Ricardo Peidró, se movilizó esta mañana hacia los puertos y entidades financieras responsables de "la fuga de capitales, la evasión impositiva y la formación de precios de alimentos".

Luego de marchar desde la Torre de los Ingleses, en Retiro, hacia la terminal 4 del Puerto de Buenos Aires, se realizó un acto del que participaron más de una decena de entidades afiliadas.

"Es muy desgastante encontrar todos los días noticias de ajuste para nuestro pueblo, como si el problema en Argentina fuera el millón que cobra Potenciar Trabajo o como si el problema fueran las organizaciones sociales", expresó la secretaria Adjunta de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), Dina Sánchez.

"Las organizaciones somos parte de la solución porque hacemos el trabajo que debería estar haciendo el Estado, y porque no estamos para contener, sino para transformar, trayendo propuestas de país", aseveró Sánchez ante los manifestantes.

En tanto, Godoy de la CTAA denunció un "golpe de mercado de los grupos económicos y del Fondo Monetario Internacional (FMI) para que el pueblo se rinda, pero este pueblo sigue de pie".

"Desde acá se exportan cada año más de 90 mil millones de dólares, y esto no nos entra en la cabeza a quienes apenas tenemos un salario mínimo o una jubilación que no nos alcanza ni para comer. Esta vergüenza es la contracara de la democracia", señaló.

Además, Godoy anunció una movilización para el 12 de septiembre, Día de la Industria Nacional, y agregó que "los ríos no son para la fuga de capitales, sino para la soberanía del pueblo".

Peidró reforzó lo expresado por Godoy y sostuvo que "estamos aquí y en todo el país planteando cosas muy claras, no solamente salimos a resistir ajuste y a pelear, sino que traemos propuestas claras para salir de esta situación".

"No vamos a parar de construir poder popular hasta conseguir el Salario Universal y vamos a seguir disputando a los grupos económicos hasta conseguir la sociedad que soñamos", añadió.

Por su parte, Armando Chino, referente de Nuestramérica, expresó que "no puede haber siete millones de personas en Argentina que no tienen ningún ingreso, no puede haber personas sin comer mientras se fugan los miles de millones en puertos como este, y quieren auditar a nuestros compañeros que cobran 20 mil pesos".

Nuestramérica aseguró que la nueva jornada nacional de protesta es continuidad del plan de lucha lanzado el 13 de julio pasado para insistir en "la necesidad de que se adopten urgentes medidas ante la delicada situación socio-económica de los trabajadores y que se sancione un salario universal".