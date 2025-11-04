Salidera bancaria y tiroteo en Núñez: un policía retirado mató a un motochorro en un intento de robo
El hombre regresaba de una financiera junto a un amigo cuando fueron abordados por dos delincuentes. El otro ladrón logró escapar.
Un efectivo retirado de la Policía Federal se enfrentó a tiros contra dos motochorros que quisieron robarle en el barrio porteño de Núñez, en un violento intento de salidera bancaria. Uno de los delincuentes murió y el otro logró escapar.
El hecho tuvo lugar este martes al mediodía, minutos antes de las 13, en la intersección de las calles Cuba e Iberá. Todo ocurrió cuando el efectivo retirado, un ex cabo primero de la Policía Federal, regresaba junto a un amigo de una financiera ubicada en el Microcentro. Al llegar a la mencionada esquina, ambos fueron abordados por los dos motochorros y se produjo el tiroteo.
A las 12.48, un llamado al número de emergencias 911 alertó sobre la presencia de un hombre herido de arma de fuego en la intersección de Cuba e Iberá. Efectivos de la Comisaría Vecinal 13B de la Policía de la Ciudad acudieron rápidamente al lugar y se encontraron con el agente retirado, quien les relató que momentos antes había sido víctima de un intento de robo.
Según el testimonio del ex policía, previamente había concurrido junto a un amigo a una financiera ubicada en Corrientes y Reconquista, en plena zona de Microcentro. Tras realizar una operación, ambos se habían retirado del lugar a bordo de su auto, un Fiat Palio gris, y se dirigieron hacia la zona de Núñez.
Sin embargo, siempre según su relato, al llegar al cruce de Iberá y Cuba, fueron interceptados por dos delincuentes armados que se desplazaban en una moto.
En ese momento, se produjo un intercambio de disparos durante el cual uno de los motochorros fue abatido. En tanto, su cómplice logró escapar a toda velocidad a bordo del rodado.
“En el enfrentamiento, uno de los ladrones fue abatido, mientras que su cómplice logró darse a la fuga a bordo de una motocicleta”, detallaron las fuentes del caso y remarcaron que pese al tiroteo “el agente resultó ileso”.
Tal como se puede observar en las imágenes tomadas por minutouno.com, en el lugar de los hechos se montó un importante operativo liderado por efectivos de la Policía de la Ciudad para preservar la escena. Luego de realizar las primeras diligencias, personal de la Policía Científica continuaba trabajando en el sitio para llevar a cabo las pericias correspondientes.
En tanto, el delincuente huyó a bordo de una moto marca KTM modelo Duke y es intensamente buscado.
