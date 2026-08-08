Salió a la luz la última foto de Jorge Messi con vida: está junto a uno de los hermanos de Lionel
La imagen había sido difundida el pasado 5 de mayo durante una visita a Paraguay.
La muerte de Jorge Messi, padre y representante de Lionel Messi, generó una profunda conmoción en el mundo del fútbol y entre los fanáticos del capitán de la Selección argentina. El empresario rosarino falleció a los 68 años en Rosario, donde se encontraba internado, según informaron distintos medios argentinos.
Horas después de conocerse la noticia de la muerte de Jorge Messi, una fotografía tomada meses atrás volvió a cobrar relevancia en las redes sociales. Se trata de la última imagen pública conocida del padre de Leo, registrada el pasado 5 de mayo en Paraguay.
La imagen fue difundida por el apóstol José Duarte y se ve a Jorge junto a su hijo Rodrigo durante una visita a la Casa Apostólica Mundial, donde participaron de un encuentro de carácter religioso.
“Hoy gracias al Señor Jesucristo, el padre de Lionel Messi, jugador de la Selección Argentina, Jorge Messi, y su hermano Rodrigo Messi me visitaron en mi casa, donde compartimos un tiempo de calidad en oración y en la presencia de Dios”, escribió el líder religioso.
Y agregó: “Argentina para Cristo: Hoy se entregaron al Señor estos dos varones, que creemos que son un puntal para que toda la nación de Argentina venga a los pies del Señor. Damos gracias al Señor Jesús por este tremendo testimonio”.
El comunicado de la AFA con los partidos de la cuarta fecha del Torneo Clausura
El fútbol argentino tendrá un gesto de respeto hacia Jorge Messi. Por disposición de la AFA, antes del comienzo de cada partido del día de hoy, se realizará un minuto de silencio en memoria del padre del astro y los árbitros, futbolistas y cuerpos técnicos llevarán un brazalete negro.
La medida alcanzará a todos los encuentros programados para la jornada, incluidos los seis partidos correspondientes al Torneo Clausura:
- Deportivo Riestra-Estudiantes.
- Atlético Tucumán-Sarmiento.
- Tigre-River.
- Boca-Vélez.
- Independiente-Platense
- Instituto-Gimnasia.
Además, el boletín establece que las banderas de sus instalaciones permanezcan a media asta hasta el viernes 14, como señal de duelo por el fallecimiento del padre del capitán de la Selección argentina.
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