Salió a la luz la última foto de Jorge Messi con vida: está junto a uno de los hermanos de Lionel

Foto: Apóstol Jose Duarte/Facebook.

El comunicado de la AFA con los partidos de la cuarta fecha del Torneo Clausura

El fútbol argentino tendrá un gesto de respeto hacia Jorge Messi. Por disposición de la AFA, antes del comienzo de cada partido del día de hoy, se realizará un minuto de silencio en memoria del padre del astro y los árbitros, futbolistas y cuerpos técnicos llevarán un brazalete negro.

La medida alcanzará a todos los encuentros programados para la jornada, incluidos los seis partidos correspondientes al Torneo Clausura:

Deportivo Riestra-Estudiantes.

Atlético Tucumán-Sarmiento.

Tigre-River.

Boca-Vélez.

Independiente-Platense

Instituto-Gimnasia.

Además, el boletín establece que las banderas de sus instalaciones permanezcan a media asta hasta el viernes 14, como señal de duelo por el fallecimiento del padre del capitán de la Selección argentina.