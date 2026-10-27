Salta: llevan más de 50 años juntos, pero viven en montañas separadas

Las chozas donde viven Juan y Antolina están hechas con paredes de piedra Pirca, techo de paja y aberturas con troncos.

Hasta ese inhóspito lugar, a unas cinco horas de caminata desde Cafayate, llegó el youtuber Sergio Caballero. Oriundo de Caleta de Olivia, que reside actualmente en Catamarca, se dedica a explorar y documentar a comunidades que viven aisladas en la Argentina, especialmente en el norte del país y en las zonas montañosas. A través de videos, muestra la vida cotidiana de personas que viven en lugares de difícil acceso, sin electricidad, con caminos de tierra y en un entorno completamente diferente al de las ciudades.

“Al principio uno se asombra porque piensa: ‘¿Cómo pueden vivir así?’ -se sincera Sergio-. Pero ahora lo veo normal. De estar tanto con ellos, compartimos: llevo para hacer asado, mercadería”.

Al igual que muchas de sus aventuras, Sergio se enteró de la existencia de Juan y Antolina a través de un mensaje que recibió del sobrino de la pareja. “Mi mamá vive en las montañas, pero también tengo una tía que lleva años allá arriba, en su puesto, y su marido vive en otro cerro”, le escribió por privado al Facebook. La idea lo atrapó de inmediato.

A pesar de su avanzada edad, Juan se mantiene activo. “Me decía que estaba medio complicado de la rodilla, pero se lo veía fuerte y valiente”, precisó el youtuber. Para ellos, la vida en la montaña es una elección. “Ellos eligen estar ahí. Podrían tener su casa en Cafayate, pero quieren estar en ese lugar”, aseveró Sergio, destacando que ambos tienen tres hijos; uno de ellos, Clemente, todavía vive con Antolina.

La relación con la naturaleza es total. El mayor peligro, detalla Sergio, son los pumas. Para proteger a su ganado, la pareja utiliza trampas rudimentarias: “Ponen un cabrito adentro de un señuelo y una trampa. Es algo muy común”.

Su rutina, marcada por las visitas diarias de Juan, demuestra que la convivencia no tiene que ser constante para ser significativa.