El desierto de cardones en Salta: medio millón de cactus y un camino a más de 3.000 metros de altura

Además de los cactus, el área protegida conserva pastizales de altura, ambientes de monte y especies animales adaptadas a la escasez de agua y a las grandes variaciones de temperatura.

Dentro del parque se encuentra uno de los tramos más llamativos de la Ruta Provincial 33: la Recta del Tin Tin, un camino prácticamente recto que atraviesa una extensa planicie rodeada de cardones.

Su trazado se vincula con antiguos caminos prehispánicos que formaban parte de las redes de comunicación utilizadas por las poblaciones andinas.

Actualmente, recorrer esta ruta permite observar el contraste entre el suelo árido, los cactus gigantes y las montañas que delimitan el horizonte. La zona también posee valor arqueológico, ya que conserva testimonios de la ocupación humana anterior a la llegada de los españoles.

Dónde queda y cómo llegar al Parque Nacional Los Cardones

El Parque Nacional Los Cardones está ubicado en el departamento de Cachi, en el corazón de los Valles Calchaquíes, aproximadamente a 100 kilómetros en línea recta de la ciudad de Salta.

Para llegar, el recorrido habitual comienza por la Ruta Provincial 33, que atraviesa la Quebrada de Escoipe y asciende por la famosa Cuesta del Obispo.