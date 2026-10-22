Los destinos de Salta para recorrer y estar entre cerros, trenes, sabores típicos y pueblos andinos
Si buscás desconectarte del gran estrés diario y disfrutar de la naturaleza pura, este es tu lugar ideal para descansar y probar excelentes platos.
Para dejar atrás el estrés de la rutina, muchísimos argentinos optan por lugares cercanos para hacerse una escapada y así "desenchufarse" de todos los problemas. Las mejores opciones incluyen parques, lagunas, reservas naturales o atractivos gastronómicos que no podés dejar de conocer.
Salta ofrece miles de lugares para descubrir y descansar llenos de rincones escondidos. Los cerros, las montañas y las lagunas embellecen la naturaleza más pura del país. Sin embargo, muchas personas no llegan a explorar los lugares más escondidos de la región.
Cuáles son los mejores atractivos para recorrer en familia
La provincia de Salta se encuentra repleta de atractivos turísticos que enamoran a todos los turistas que deciden visitarla, desde los viñedos de Cafayate, hasta un paseo a más de 3.000 metros del nivel del mar en el Tren a las Nubes.
Salta Capital
La capital salteña se ubica a 1.100 metros sobre el nivel del mar y es una de las capitales mejor conservadas de la Argentina con su trazado y arquitectura de estilo colonial. En el centro de la ciudad se encuentran algunos de los edificios de mayor importancia y más emblemáticos como:
La Catedral Basílica de Salta, que se ubica frente a una de las plazas de mayor importancia la Plaza 9 de Julio. Actualmente, en la catedral funciona el Museo Monseñor Pérez.
En la Plaza 9 de Julio, el cual es el centro histórico y político de Salta, se encuentra el Cabildo, el cual albergo al gobierno del Virreynato desde el siglo XVI hasta principios del siglo XIX. Dentro del Cabildo funciona el Museo Regional del Norte con numerosas salas de exposición de arte sacro jesuítico, alto peruano, popular y arqueología. Este museo es considerado uno de los más importantes del territorio porque cuenta con valiosas piezas.
Uno de los museos más importantes del país se encuentra en Salta. el Museo de Arqueología de Alta Montaña (MAAM). Este museo fue inaugurado en el año 2004 y nace para resguardar, estudiar y difundir, el hallazgo de tres cuerpos momificados, los "Niños del Llullaillaco", uno de los descubrimientos arqueológicos más importantes de los últimos años. Los niños fueron hallados en lo alto del volcán Llullaillaco en marzo de 1999
Cafayate
Fundada en 1840, es la unión de los Valles Santa María y Calchaquí con la Quebrada de Las Conchas. Algunos de los principales atractivos se encuentra alrededor de la plaza de armas, como lo es la Catedral Nuestra Señora del Rosario y el edificio municipal. Pero lo que más se destaca de Cafayate es su microclima el cual es especial para el cultivo de viñedos.
Quebrada de las Conchas
Ubicado a unos pocos kilómetros de Cafayate se encuentra la Quebrada de las Conchas, un territorio erosionado por el viento y el agua de lluvia ha ido creando este fabuloso lugar con rocas de diferentes formas.
La erosión de años ha creado una gran cantidad de lugares sorprendentes como La Garganta del Diablo, el Anfiteatro y figuras que forman un escenario único como El Sapo, el Fraile, el Obelisco, los Castillos y muchas otras figuras.
Cachi
Cachi es otra de las ciudades importantes de los Valles Calchaquíes. Alrededor de la plaza principal se encuentra el Museo Arqueológico Pío Pablo Díaz y una iglesia de estilo neogótico que data del siglo XIX, el cual es considerado como Monumento Histórico Nacional.
Parque Nacional de los Cardones
Creado en el año 1996 para poder proteger la especie autóctona conocida como el cardón, una especie de cactus el cual su fruto y madera eran utilizados por los autóctonos del lugar y luego por los criollos, este parque abarca una superficie de 65.000 hectáreas. Cerca del lugar se puede ver también la conocida recta de Tin Tin, una recta de aproximadamente 13 kilómetros, trazada por los nativos por medio de fogatas a modo de señal.
Tren a las Nubes
El Tren a las Nubes es uno de los recorridos turísticos más famosos del norte de Argentina. Se trata de una antigua línea ferroviaria que fue adaptada para que los turistas puedan disfrutar del paisaje andino a 4.200 metros sobre el nivel del mar.
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