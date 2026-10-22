Los destinos de Salta para recorrer y estar entre cerros, trenes, sabores típicos y pueblos andinos.

En la Plaza 9 de Julio, el cual es el centro histórico y político de Salta, se encuentra el Cabildo, el cual albergo al gobierno del Virreynato desde el siglo XVI hasta principios del siglo XIX. Dentro del Cabildo funciona el Museo Regional del Norte con numerosas salas de exposición de arte sacro jesuítico, alto peruano, popular y arqueología. Este museo es considerado uno de los más importantes del territorio porque cuenta con valiosas piezas.

Uno de los museos más importantes del país se encuentra en Salta. el Museo de Arqueología de Alta Montaña (MAAM). Este museo fue inaugurado en el año 2004 y nace para resguardar, estudiar y difundir, el hallazgo de tres cuerpos momificados, los "Niños del Llullaillaco", uno de los descubrimientos arqueológicos más importantes de los últimos años. Los niños fueron hallados en lo alto del volcán Llullaillaco en marzo de 1999

Cafayate

Fundada en 1840, es la unión de los Valles Santa María y Calchaquí con la Quebrada de Las Conchas. Algunos de los principales atractivos se encuentra alrededor de la plaza de armas, como lo es la Catedral Nuestra Señora del Rosario y el edificio municipal. Pero lo que más se destaca de Cafayate es su microclima el cual es especial para el cultivo de viñedos.

Quebrada de las Conchas

Ubicado a unos pocos kilómetros de Cafayate se encuentra la Quebrada de las Conchas, un territorio erosionado por el viento y el agua de lluvia ha ido creando este fabuloso lugar con rocas de diferentes formas.

La erosión de años ha creado una gran cantidad de lugares sorprendentes como La Garganta del Diablo, el Anfiteatro y figuras que forman un escenario único como El Sapo, el Fraile, el Obelisco, los Castillos y muchas otras figuras.

Cachi

Cachi es otra de las ciudades importantes de los Valles Calchaquíes. Alrededor de la plaza principal se encuentra el Museo Arqueológico Pío Pablo Díaz y una iglesia de estilo neogótico que data del siglo XIX, el cual es considerado como Monumento Histórico Nacional.

Parque Nacional de los Cardones

Creado en el año 1996 para poder proteger la especie autóctona conocida como el cardón, una especie de cactus el cual su fruto y madera eran utilizados por los autóctonos del lugar y luego por los criollos, este parque abarca una superficie de 65.000 hectáreas. Cerca del lugar se puede ver también la conocida recta de Tin Tin, una recta de aproximadamente 13 kilómetros, trazada por los nativos por medio de fogatas a modo de señal.

Tren a las Nubes

El Tren a las Nubes es uno de los recorridos turísticos más famosos del norte de Argentina. Se trata de una antigua línea ferroviaria que fue adaptada para que los turistas puedan disfrutar del paisaje andino a 4.200 metros sobre el nivel del mar.