La llamativa respuesta de Dani Alves cuando le preguntaron por su sociedad con Messi

El brasileño respondió con una frase que mezcló su pasado deportivo con su presente religioso: "Me quedo con Jordi Alba y Messi porque son mis amigos, siempre voy a tirar hacia mis amigos. Mi dupla es mejor con Cristo", sentenció. La declaración reflejó el lugar que la religión ocupa actualmente en su vida, por encima de las comparaciones futbolísticas que marcaron buena parte de su carrera.

El mensaje de fe de Dani Alves a los jóvenes futbolistas

Al finalizar su intervención, Alves también se dirigió a los jugadores que participaron de la actividad y los alentó a perseguir sus objetivos con entusiasmo y confianza.

"Este es el destino que Dios ha elegido para nosotros. Me gustaría aprovechar esta oportunidad para bendecir sus vidas y sus sueños. Sigan adelante con el corazón lleno de ilusión para que puedan alcanzar sus metas y ojalá sean un equipo aún mejor", manifestó.

De esta manera, el exlateral volvió a mostrar públicamente su transformación personal. Después de una carrera repleta de títulos y protagonismo en el fútbol internacional, su actividad actual está vinculada con la prédica religiosa y los encuentros motivacionales.