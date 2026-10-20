La llamativa respuesta de Dani Alves cuando le preguntaron por su sociedad con Messi
El exdefensor brasileño viajó a Salta para participar de un evento benéfico y dejó una llamativa frase al recordar su sociedad futbolística con Lionel Messi en Barcelona.
Dani Alves atraviesa una etapa muy diferente de su vida después de alejarse del fútbol profesional. Tras recuperar su libertad condicional en marzo de 2024, el exjugador brasileño orientó sus actividades hacia la religión y comenzó a desarrollar una faceta pública como predicador y pastor evangélico.
En ese contexto, Alves visitó la ciudad de Salta, en Argentina, para participar de un evento benéfico. Allí brindó una charla motivacional y espiritual dirigida a futbolistas de los clubes locales Auri FC y UNL, ante quienes compartió un mensaje centrado en la fe y la superación personal.
“Mi mejor dupla es con Cristo”: la inesperada respuesta de Dani Alves
Durante su encuentro con la prensa local, el exintegrante de la selección brasileña explicó cuál es el propósito que guía actualmente sus pasos y sorprendió con una declaración sobre su misión religiosa. "Vengo a declarar a Cristo para toda Argentina. Aunque sea un país de fútbol, creo que es el tiempo de cambiar de dirección, porque el fútbol no salva a nadie", expresó.
Sin embargo, uno de los momentos más llamativos de la charla llegó cuando le preguntaron por Lionel Messi y las sociedades que el rosarino construyó durante su etapa en Barcelona. La consulta apuntó a comparar la conexión entre el argentino y Jordi Alba con la dupla que Messi conformó con Alves por la banda derecha.
El brasileño respondió con una frase que mezcló su pasado deportivo con su presente religioso: "Me quedo con Jordi Alba y Messi porque son mis amigos, siempre voy a tirar hacia mis amigos. Mi dupla es mejor con Cristo", sentenció. La declaración reflejó el lugar que la religión ocupa actualmente en su vida, por encima de las comparaciones futbolísticas que marcaron buena parte de su carrera.
El mensaje de fe de Dani Alves a los jóvenes futbolistas
Al finalizar su intervención, Alves también se dirigió a los jugadores que participaron de la actividad y los alentó a perseguir sus objetivos con entusiasmo y confianza.
"Este es el destino que Dios ha elegido para nosotros. Me gustaría aprovechar esta oportunidad para bendecir sus vidas y sus sueños. Sigan adelante con el corazón lleno de ilusión para que puedan alcanzar sus metas y ojalá sean un equipo aún mejor", manifestó.
De esta manera, el exlateral volvió a mostrar públicamente su transformación personal. Después de una carrera repleta de títulos y protagonismo en el fútbol internacional, su actividad actual está vinculada con la prédica religiosa y los encuentros motivacionales.
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