Escapadas al norte: el pueblo colonial de Salta que ofrece historia y cultura

La gastronomía es otro de los grandes motivos para visitar El Carril. La Feria de Comidas Regionales, ubicada en la antigua estación Facundo de Zuviría, ofrece platos típicos como locro, humita y, sobre todo, las empanadas carrileñas, declaradas patrimonio provincial y consideradas unas de las mejores de Argentina.

La identidad agrícola también está presente: el pueblo se destaca por su producción tabacalera con cepas Burley, Virginia y Criollo, cultivadas con métodos tradicionales que refuerzan su prestigio y su identidad productiva.

Dónde queda El Carril

El Carril se encuentra en el departamento de Chicoana, dentro del Valle de Lerma, a solo 37 kilómetros al sur de la ciudad de Salta. Rodeado de cerros y caminos rurales, conserva la típica vegetación del noroeste argentino y ofrece paisajes ideales para quienes buscan naturaleza y cultura en un mismo destino.

Su ubicación estratégica lo convierte en un punto de paso hacia los Valles Calchaquíes, lo que lo hace aún más atractivo para incluirlo en una ruta turística por la provincia.

Cómo llegar a El Carril

Desde la ciudad de Salta, se llega fácilmente por la Ruta Nacional 68 en un viaje de aproximadamente 40 minutos en auto. También hay colectivos diarios desde la terminal, una opción accesible que permite disfrutar del recorrido entre zonas rurales y pequeños poblados.

Gracias a su cercanía y a la variedad de atractivos, El Carril es una opción perfecta para una escapada corta que combina gastronomía, historia y paisajes típicos del norte argentino. Es un pueblo donde el pasado se mantiene vivo y la cultura local se respira en cada rincón.