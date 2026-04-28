Villa Luro: entraron a robar a una casa, maniataron a las víctimas y los detuvieron cuando intentaba escapar

En simultáneo, otro grupo de agentes ingresó a la vivienda y rescató a las víctimas. Se trataba de la propietaria, una mujer de 50 años, y su hijo de 18, quien había sufrido golpes por parte de los delincuentes y permanecía maniatado en el interior del baño. El joven fue liberado de sus ataduras por el personal policial.

La dueña de casa contó que ella se encontraba durmiendo cuando, en medio de la noche, escuchó algunos ruidos extraños en el interior de su casa. Al levantarse, observó que los atacantes estaban agrediendo a su hijo, razón por la cual salió del domicilio y comenzó a gritar en busca de ayuda.

El joven que sufrió la golpiza de los asaltantes fue trasladado al hospital Santojanni, al igual que un efectivo policial que, durante la persecución a pie, trastabilló, cayó al suelo y sufrió un fuerte golpe en el hombro derecho.

Los delincuentes detenidos tienen 23, 21, 19 y 15 años. Tras el procedimiento, la magistratura decidió mantener bajo arresto a los tres mayores, mientras que el menor fue trasladado al Instituto Inchausti. Interviene el Juzgado Nacional de Menores 4, encabezado por Cristian Axel von Leers, con la Secretaría 12 de Sandra Menir.