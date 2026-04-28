Villa Luro: entraron a robar a una casa, maniataron a las víctimas y los detuvieron cuando intentaba escapar
Los delincuentes fueron capturados cuando descendían de la propiedad por una escalera plegable.
Un grupo de cuatro delincuentes, entre ellos un menor de 15 años, fue arrestado tras intentar realizar un robo en una casa ubicada en el barrio porteño de Villa Luro.
El incidente ocurrió en la calle Acassuso al 5200. Durante el asalto, los delincuentes retuvieron maniatados a un joven y a una mujer en el interior de la vivienda, quienes fueron rescatados posteriormente por la Policía de la Ciudad.
La intervención policial comenzó cuando efectivos de la Comisaría Vecinal 10 C acudieron a la propiedad, alertados por un robo en proceso. Al llegar, los oficiales hallaron a cuatro sospechosos que bajaban por una escalera plegable de aluminio que conectaba el balcón del primer piso con la vía pública. Al percatarse de la presencia policial, los delincuentes intentaron escapar en un vehículo, aunque su huida fue frustrada a pocos metros cuando un patrullero detuvo el automóvil.
No obstante, el quinto integrante de la banda, que oficiaba de conductor, logró escapar a bordo del vehículo en el que se movilizaban los delincuentes
En simultáneo, otro grupo de agentes ingresó a la vivienda y rescató a las víctimas. Se trataba de la propietaria, una mujer de 50 años, y su hijo de 18, quien había sufrido golpes por parte de los delincuentes y permanecía maniatado en el interior del baño. El joven fue liberado de sus ataduras por el personal policial.
La dueña de casa contó que ella se encontraba durmiendo cuando, en medio de la noche, escuchó algunos ruidos extraños en el interior de su casa. Al levantarse, observó que los atacantes estaban agrediendo a su hijo, razón por la cual salió del domicilio y comenzó a gritar en busca de ayuda.
El joven que sufrió la golpiza de los asaltantes fue trasladado al hospital Santojanni, al igual que un efectivo policial que, durante la persecución a pie, trastabilló, cayó al suelo y sufrió un fuerte golpe en el hombro derecho.
Los delincuentes detenidos tienen 23, 21, 19 y 15 años. Tras el procedimiento, la magistratura decidió mantener bajo arresto a los tres mayores, mientras que el menor fue trasladado al Instituto Inchausti. Interviene el Juzgado Nacional de Menores 4, encabezado por Cristian Axel von Leers, con la Secretaría 12 de Sandra Menir.
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