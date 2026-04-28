Tiroteo en una joyería de Laferrere: un intento de robo terminó con un jubilado herido

tiroteo joyeria

Cuando la policía llegó a la zona, detuvo a varios de los integrantes de la banda, entre los cuales hay heridos, quienes debieron fueron asistidos en el hospital local.

Sumado a ello, un jubilado de 86 años resultó baleado en una pierna y tuvo que ser asistido por personal médico. Posteriormente lo trasladaron a un centro de salud y se encuentra fuera de peligro.

Tanto el asalto frustrado como el tiroteo fueron captados por una cámara de videovigilancia que fue revisada por los policías para, al menos, identificar las características fisonómicas de los asaltantes y la ropa que usaban y así poder seguirlos y detenerlos.

tiroteo joyeria La pistola secuestrada a uno de los ladrones detenidos tras el asalto a una joyería de Laferrere, La Matanza.

Se trató del segundo asalto contra la misma joyería, en siete meses. En septiembre pasado, ese local fue escenario de un robo perpetrado por cuatro ladrones que irrumpieron con armas de fuego, amenazaron al propietario, lo llevaron al fondo del comercio, lo maniataron y le pegaron.

Si bien pretendían apoderarse del contenido de la caja fuerte, los delincuentes huyeron con los relojes y joyas que estaban en los exhibidores.