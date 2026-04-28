Tiroteo en una joyería de Laferrere: un intento de robo terminó con un jubilado herido
Fue la segunda vez que entraron a robar en ese local. Dos delincuentes resultaron heridos y otro quedó detenido.
Un violento tiroteo se registró este martes en el partido de La Matanza, cuando delincuentes intentaron robar en una joyería y se enfrentaron con el guarda de seguridad en plena vía pública. A causa de ello, un jubilado que salía de hacer un trámite en PAMI resultó herido en una pierna.
El hecho ocurrió en el centro comercial de Gregorio de Laferrere, sobre la peatonal Luro y Magñasco, donde funciona la Joyería Mayre. Según las primeras informaciones, al menos dos delincuentes armados que se movilizaban en moto llegaron al lugar con fines de robo.
Pero el custodio del local, un policía bonaerense que realizaba un servicio adicional, se identificó como integrante de una fuerza de seguridad e impartió la voz de alto. En medio de la violenta secuencia, el seguridad del local recibió un culatazo. A la par, alcanzó a herir a varios de los delincuentes.
Ante eso, los asaltantes comenzaron a disparar y huyeron sin concretar el robo. En ese momento se vivieron momentos de pánico entre los empleados, clientes de la joyería, otros comerciantes de la zona y los transeúntes que caminaban por la peatonal.
Cuando la policía llegó a la zona, detuvo a varios de los integrantes de la banda, entre los cuales hay heridos, quienes debieron fueron asistidos en el hospital local.
Sumado a ello, un jubilado de 86 años resultó baleado en una pierna y tuvo que ser asistido por personal médico. Posteriormente lo trasladaron a un centro de salud y se encuentra fuera de peligro.
Tanto el asalto frustrado como el tiroteo fueron captados por una cámara de videovigilancia que fue revisada por los policías para, al menos, identificar las características fisonómicas de los asaltantes y la ropa que usaban y así poder seguirlos y detenerlos.
Se trató del segundo asalto contra la misma joyería, en siete meses. En septiembre pasado, ese local fue escenario de un robo perpetrado por cuatro ladrones que irrumpieron con armas de fuego, amenazaron al propietario, lo llevaron al fondo del comercio, lo maniataron y le pegaron.
Si bien pretendían apoderarse del contenido de la caja fuerte, los delincuentes huyeron con los relojes y joyas que estaban en los exhibidores.
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