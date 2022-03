Se masturba dormido: qué es la sexsomnia y cómo se trata

No recordaba nada

Según publica el diario inglés Daily Mail, el hombre no recordaba su extraño comportamiento nocturno, pero les dijo a los médicos que su ex amante también tenía que defenderse de sus avances sexuales, pero afirmó que "a ella no le importaba".

Las investigaciones concluyeron que su extraño comportamiento fue provocado por rápidos "sacudidas de cabeza" o espasmos.

Sexomnia

La sexomnia es un tipo de trastorno del sueño llamado parasomnia. Los ejemplos más familiares incluyen el sonambulismo o la enuresis nocturna.

Es raro, y se cree que solo representa alrededor del 7 por ciento de las derivaciones a clínicas especializadas en sueño.

Sin embargo, la sexomnia es mucho más controvertida debido a una serie de casos penales en el Reino Unido en los que hombres acusados de violación han afirmado sufrirla. Puede desencadenarse por una variedad de cosas, incluidos otros trastornos relacionados con el sueño, como la apnea del sueño, la narcolepsia y la falta de sueño.

Factores como la depresión, el consumo excesivo de alcohol o drogas y el rechinar de dientes también pueden causar el comportamiento inusual.

Pero ahora, gracias a los médicos del Instituto Nacional de Salud Mental, Klecany, se podrían agregar a la lista los "sacudidas de cabeza relacionadas con el sueño".

Escribiendo en la revista Sleep Medicine , la Dra. Jitka Bušková y sus colegas describieron el caso de un hombre que estaba bombardeando a su novia con un "comportamiento nocturno motivado sexualmente".

Afirmaron que este comportamiento incluía "masturbación, relaciones sexuales/intento de relaciones sexuales y vocalizaciones sexuales".

El hombre tenía antecedentes de parasomnia, se sabía que era sonámbulo cuando era niño y estimó que el comportamiento sexual nocturno había comenzado a mediados de los 20 años.

Para descubrir el desencadenante potencial de su sexsomnia, la doctora Bušková y su equipo colocaron una serie de dispositivos en el hombre para que los usara mientras dormía, con el fin de medir sus movimientos y actividad cerebral. También lo grabaron en video.

Los resultados mostraron que su sueño sin movimientos oculares rápidos (NREM, por sus siglas en inglés), la parte del ciclo de sueño considerada la más profunda y con la menor actividad cerebral, fue interrumpida por un movimiento involuntario de los músculos del cuello.

Llamados sacudidas de cabeza relacionadas con el sueño, estos movimientos son "comunes", especialmente en hombres jóvenes. En el caso del hombre, provocó actividad en parte de su cerebro, a pesar de que todavía estaba dormido.

Esto permitió a los expertos concluir que el "comportamiento sexualmente motivado fue provocado por sacudidas de cabeza relacionadas con el sueño".

Debido a que la sexomnia puede tener consecuencias personales y legales potencialmente graves, es fundamental identificar los desencadenantes potenciales del trastorno.

Bušková dijo que se necesita más investigación para verificar el potencial de que las sacudidas de cabeza relacionadas con el sueño sean un desencadenante. El informe médico del caso no detalló si el hombre había recibido algún tratamiento para su condición, o cuándo se informó originalmente su caso.

La sexsomnia generalmente se trata abordando los posibles factores desencadenantes, como reducir el consumo de alcohol o corregir los patrones de sueño irregulares.