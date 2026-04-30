El Gobierno envió al Senado su proyecto de modificación de la Ley de Salud Mental: qué cambiaría

La funcionaria también enunció que la modificación propuesta por el Gobierno podría garantizar una implementación homogénea de la norma en todas las jurisdicciones del país.

proyecto ley salud mental

"Luego de haber escuchado a pacientes, familias, organizaciones civiles, profesionales, y referentes de las 24 jurisdicciones, pudimos concluir que la ley, tal como está planteada, no funciona adecuadamente y que es necesario modificar ciertos artículos que se han convertido en obstáculos para que los pacientes reciban un tratamiento oportuno y adecuado", indicó.

Cambios en el criterio para internación involuntaria

Se propone reemplazar el concepto de "riesgo cierto e inminente" por un criterio situacional. González destacó que “esto permitirá analizar antecedentes y la evolución previsible del paciente para facilitar intervenciones preventivas que les garanticen el tratamiento que necesitan. Tenemos que buscar los antecedentes y no basarnos en la foto del momento, esa es nuestra responsabilidad profesional”.

Reemplazo del término padecimiento mental por el de trastorno mental

“El objetivo no es patologizar sino precisar las características diagnósticas para que los equipos no incurran en errores involuntarios, cuando se trate de problemáticas que no alteran el bienestar de los pacientes, las vamos a llamar afecciones, un término habitual dentro de la salud”, remarcó la funcionaria.

gonzalez patricia bullrich senado Patricia Bullrich siguió de cerca la presentación de la iniciativa para modificar la Ley de Salud Mental

Rol del médico psiquiatra dentro del equipo interdisciplinario

Ante casos de urgencia en los que no se cuente con la presencia de un médico psiquiatra, la ley establece que la intervención involuntaria podrá ser determinada por un médico clínico y revalidada, en un plazo de 24h, por un equipo interdisciplinario.

Responsabilidad de las familias de pacientes

La familia pasará a hacerse responsable en el proceso de externación de un paciente que se internó de manera voluntaria. La obligación legal que recae en los familiares para que se hagan cargo de los pacientes externados y la implementación de un control judicial de los pacientes dados de alta durante un plazo de 6 meses para mejorar la adherencia del tratamiento y promover los tratamientos ambulatorios reforzando al primer nivel de atención.

Ampliación de la red de instituciones

Se propone que los hospitales generales atiendan casos leves, reservando las instituciones especializadas para los cuadros graves. Así, se asegura que los pacientes con necesidades complejas reciban recursos específicos.