El Gobierno envió al Senado su proyecto de modificación de la Ley de Salud Mental: qué cambiaría
Las comisiones de Salud y Legislación General del Senado ya estudian la iniciativa que podría reemplazar conceptos claves para las internaciones involuntarias.
El Gobierno presentó el miércoles en el Senado su iniciativa para modificar la actual Ley Nacional de Salud Mental, especialmente en los puntos sobre internación involuntaria de pacientes.
La directora nacional de Abordaje Integral de Salud Mental y Consumos Problemáticos, Liliana González, explicó los puntos más álgidos de la norma promulgada en 2010, y señaló que "el problema es que se descentralizó al psiquiatra en la ley vigente".
"El equipo interdisciplinario, en todo caso, es 'psiquiatra y psicólogo', no se le da centralidad, se da el lugar que corresponde. Una especialidad no puede reemplazar a otra, tiene una formación diferente", sentenció González ante las comisiones de Salud y Legislación General del Senado.
González también se refirió a los tratados internacionales a los que adhirió la Argentina y que en la Ley 26.657 son "rectores, o sea que no son fundamentales", al texto vigente, cosa que el Gobierno busca modificar.
La funcionaria también enunció que la modificación propuesta por el Gobierno podría garantizar una implementación homogénea de la norma en todas las jurisdicciones del país.
"Luego de haber escuchado a pacientes, familias, organizaciones civiles, profesionales, y referentes de las 24 jurisdicciones, pudimos concluir que la ley, tal como está planteada, no funciona adecuadamente y que es necesario modificar ciertos artículos que se han convertido en obstáculos para que los pacientes reciban un tratamiento oportuno y adecuado", indicó.
Cambios en el criterio para internación involuntaria
Se propone reemplazar el concepto de "riesgo cierto e inminente" por un criterio situacional. González destacó que “esto permitirá analizar antecedentes y la evolución previsible del paciente para facilitar intervenciones preventivas que les garanticen el tratamiento que necesitan. Tenemos que buscar los antecedentes y no basarnos en la foto del momento, esa es nuestra responsabilidad profesional”.
Reemplazo del término padecimiento mental por el de trastorno mental
“El objetivo no es patologizar sino precisar las características diagnósticas para que los equipos no incurran en errores involuntarios, cuando se trate de problemáticas que no alteran el bienestar de los pacientes, las vamos a llamar afecciones, un término habitual dentro de la salud”, remarcó la funcionaria.
Rol del médico psiquiatra dentro del equipo interdisciplinario
Ante casos de urgencia en los que no se cuente con la presencia de un médico psiquiatra, la ley establece que la intervención involuntaria podrá ser determinada por un médico clínico y revalidada, en un plazo de 24h, por un equipo interdisciplinario.
Responsabilidad de las familias de pacientes
La familia pasará a hacerse responsable en el proceso de externación de un paciente que se internó de manera voluntaria. La obligación legal que recae en los familiares para que se hagan cargo de los pacientes externados y la implementación de un control judicial de los pacientes dados de alta durante un plazo de 6 meses para mejorar la adherencia del tratamiento y promover los tratamientos ambulatorios reforzando al primer nivel de atención.
Ampliación de la red de instituciones
Se propone que los hospitales generales atiendan casos leves, reservando las instituciones especializadas para los cuadros graves. Así, se asegura que los pacientes con necesidades complejas reciban recursos específicos.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario