Salvaje robo en Mar del Plata: amenazaron de muerte a un jubilado y se llevaron $100 millones

Tras obtener el botín que buscaban, los ladrones emprendieron su escape. “Salieron por la ventana y cuando mi papá les gritó que los iba a matar, se tiraron de cabeza a la casa de la vecina”, detalló la hija de la víctima.

La huida de los ladrones quedó registrada en un video grabado por una cámara de vigilancia ubicada en la cuadra del asalto. En las imágenes se puede ver a los delincuentes cargando la escalera y corriendo a toda velocidad hasta subirse a un auto Peugeot 208 sin patente que los esperaba en las inmediaciones de la vivienda.

“Se llevaron los ahorros de una vida sacrificada de trabajo”, lamentó Karina, quien se encontraba junto a su madre y su sobrina en otra de las habitaciones.

Tras dar aviso al número de emergencias 911, efectivos de la comisaría 16ª acudieron al lugar. En la escena del robo encontraron un pasamontañas sobre la ventana de la habitación, un guante en la reja de la casa vecina por donde los ladrones escaparon y la escalera utilizada para el ingreso y la huida.

Además, la familia de la víctima indicó que los delincuentes habían permanecido más de una hora aguardando el momento propicio para ingresar a la casa y que los propios vecinos habían escuchado ruidos extraños en los techos previo al asalto.