Salvaje robo en Mar del Plata: amenazaron de muerte a un jubilado y se llevaron $100 millones
Los delincuentes entraron a la vivienda de la víctima y la redujeron. El escape de la banda quedó registrado en un video.
Un salvaje robo tuvo lugar en el barrio Las Heras de la ciudad Mar del Plata donde un grupo de delincuentes ingresaron a la vivienda de un hombre mayor de edad, lo redujeron y lo amenazaron de muerte hasta conseguir el botín: una suma cercana a $100 millones en efectivo, entre por pesos y dólares.
El hecho de inseguridad ocurrió durante la madrugada, alrededor de las 2.30, en una vivienda situada en la calle Calabria al 8700. Los cuatro delincuentes, cubiertos con pasamontañas y guantes, habían permanecido más de una hora afuera de la casa, esperando el momento propicio para entrar. Una vez que la víctima, un hombre de 70 años, se encontraba descansando en su habitación, los asaltantes ingresaron a su vivienda a través de una ventana, utilizando una escalera.
Lo atacaron de forma directa y brutal. Dos de los ladrones se abalanzaron sobre el hombre para reducirlo. Mientras uno lo ahorcó hasta dejarlo sin aire el otro se sentó sobre sus piernas para inmovilizarlo. En paralelo, los otros dos integrantes de la banda comenzaron a revisar toda la habitación en busca del dinero.
"Levantaron la cortina y dos se tiraron encima de mi papá, ahorcándolo y dejándolo sin aire. Lo pusieron boca abajo, y otro estaba sentado arriba de las piernas de mi papá para que no se movieran. Dos encontraron el dinero que estaba guardado en un balde, en una baulera al lado del taparrollos de la ventana", Karina, la hija del dueño de la casa, en diálogo con el medio local Mi8 .
Toda la situación se volvió más tensa y violenta cuando uno de los delincuentes comenzó a amenazar con asesinar a la víctima. “Uno pedía que lo maten, pero otro de ellos decía que no, que ya tenían la plata", contó Karina.
Tras obtener el botín que buscaban, los ladrones emprendieron su escape. “Salieron por la ventana y cuando mi papá les gritó que los iba a matar, se tiraron de cabeza a la casa de la vecina”, detalló la hija de la víctima.
La huida de los ladrones quedó registrada en un video grabado por una cámara de vigilancia ubicada en la cuadra del asalto. En las imágenes se puede ver a los delincuentes cargando la escalera y corriendo a toda velocidad hasta subirse a un auto Peugeot 208 sin patente que los esperaba en las inmediaciones de la vivienda.
“Se llevaron los ahorros de una vida sacrificada de trabajo”, lamentó Karina, quien se encontraba junto a su madre y su sobrina en otra de las habitaciones.
Tras dar aviso al número de emergencias 911, efectivos de la comisaría 16ª acudieron al lugar. En la escena del robo encontraron un pasamontañas sobre la ventana de la habitación, un guante en la reja de la casa vecina por donde los ladrones escaparon y la escalera utilizada para el ingreso y la huida.
Además, la familia de la víctima indicó que los delincuentes habían permanecido más de una hora aguardando el momento propicio para ingresar a la casa y que los propios vecinos habían escuchado ruidos extraños en los techos previo al asalto.
