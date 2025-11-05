Tragedia en Mar del Plata: murió el exvicepresidente de Aldosivi en un accidente en la Ruta 2

La noticia sacudió a la comunidad marplatense y al ámbito futbolístico. “Josesito”, como lo conocían en el club, dedicó gran parte de su vida a Aldosivi, acompañando a su padre en la conducción institucional y cumpliendo un rol clave en el crecimiento deportivo y estructural de la entidad del puerto. Durante su etapa dirigencial, el club vivió ascensos, descensos y una importante modernización de sus instalaciones, con obras destacadas en el predio de Punta Mogotes.