Tragedia en Mar del Plata: murió el exvicepresidente de Aldosivi en un accidente en la Ruta 2
José Moscuzza falleció tras despistar y volcar con su vehículo cerca de Lezama. Su muerte causa profundo dolor en el fútbol del puerto.
El mundo Aldosivi atraviesa un día de luto. José Marcelo Moscuzza, exvicepresidente del Tiburón e hijo del histórico dirigente José Américo Moscuzza, perdió la vida en un accidente automovilístico ocurrido en la madrugada de este miércoles en la Ruta 2, a la altura del kilómetro 146, en cercanías a la localidad bonaerense de Lezama.
Según las primeras informaciones policiales, el siniestro ocurrió cuando el vehículo que conducía el exdirigente se despistó y terminó volcando en una zanja al costado de la ruta. Moscuzza, que viajaba solo, fue asistido rápidamente por automovilistas que alertaron a las autoridades. A pesar de haber sido trasladado de urgencia al centro médico más cercano, los médicos no pudieron reanimarlo.
La noticia sacudió a la comunidad marplatense y al ámbito futbolístico. “Josesito”, como lo conocían en el club, dedicó gran parte de su vida a Aldosivi, acompañando a su padre en la conducción institucional y cumpliendo un rol clave en el crecimiento deportivo y estructural de la entidad del puerto. Durante su etapa dirigencial, el club vivió ascensos, descensos y una importante modernización de sus instalaciones, con obras destacadas en el predio de Punta Mogotes.
Moscuzza fue una figura muy querida por jugadores, empleados y simpatizantes. Su compromiso con la institución trascendió los resultados deportivos: fue impulsor de proyectos de infraestructura que consolidaron al Tiburón en el profesionalismo.
Las autoridades locales trabajan para esclarecer las causas del accidente, aunque todo apunta a una pérdida de control del vehículo en plena madrugada. Desde la Liga Profesional de Fútbol (LPF) expresaron su profundo pesar: "La familia de la #LPF lamenta profundamente el fallecimiento de José Moscuzza, ex vicepresidente de @clubaldosivi, y le envía sus condolencias a la familia, amigos e hinchas".
El fallecimiento de José Marcelo Moscuzza deja una huella imborrable en la historia del equipo marplatense, que hoy despide a uno de sus hombres más comprometidos con la camiseta verde y amarilla.
