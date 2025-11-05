Cristina Kirchner recordó a Néstor a 20 años de la Cumbre de las Américas: "Sin dominación"

Kirchner advirtió en 2005 que “la integración posible será aquella que reconozca las diversidades”, y remarcó que “un acuerdo no puede ser un camino de una sola vía, de prosperidad en una sola dirección”. En esa línea, subrayó que “nuestros pobres, nuestros excluidos, nuestros países, nuestras democracias ya no soportan más que sigamos hablando en voz baja”.

El exmandatario sostuvo que la falta de equidad genera inestabilidad y señaló que “la falta de bienestar de nuestros pueblos es la raíz de las mayores inestabilidades”. Además, alertó sobre los riesgos sociales y políticos de la desigualdad: “La gobernabilidad estará en riesgo si no creamos trabajo”, expresó.

Kirchner también hizo referencia a experiencias pasadas: “No lo proclamamos de ninguna teoría, invitamos a ver los sufrimientos y los logros que tuvo la Argentina, invitamos a ver la durísima experiencia que hemos tenido, invitamos a tener en cuenta la paulatina recuperación de nuestra autoestima”, aseguró.

Con tono crítico hacia las políticas económicas neoliberales, el expresidente afirmó que “son los hechos los que indican que el mercado por sí solo no reduce los niveles de pobreza”, aunque asumió: “Nos hacemos cargo como país de haber adoptado esas políticas, pero reclamamos que aquellos organismos internacionales que al imponerlas contribuyeron, alentaron y favorecieron el crecimiento de esa deuda también asuman su cuota de responsabilidad”.

cristina 20 años cumbre americas