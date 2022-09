Video: una mujer le prendió fuego el auto a su ex pareja en San Fernando

La mujer llegó a la casa de su ex y comenzó a golpear la puerta para hablar con él. Según revelaron los vecinos y la madre del joven, la mujer le gritaba a su ex que saliera porque si no le iba a prender fuego el auto.

INCENDIO AUTO EXNOVIO

Acto seguido, la mujer rompió el vidrio del conductor de un Volkswagen Gol blanco y le roció combustible en el interior. Pese a que el hombre finalmente salió de su casa para detenerla, la mujer prendió fuego el auto y se escapó.

Momentos después arribaron al lugar efectivos de la Policía y los Bomberos Voluntarios del citado partido bonaerense y, según trascendió, la mujer fue denunciada por su ex pareja por el delito de daños contra la propiedad.