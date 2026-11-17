Las abogadas también apuntaron contra la cadena de responsabilidades que, según plantearon, quedó expuesta durante el juicio. “Hubo decisiones, hubo una cadena de mando y hubo una responsabilidad del Estado, que envió a 44 personas al mar en un buque que no estaba en condiciones”, afirmaron.

En ese contexto, confirmaron que la querella apeló la sentencia ante la Cámara Federal de Casación Penal, tanto por las absoluciones como por el monto de la pena impuesta a Villamide, al considerar que “no guarda relación con la gravedad de 44 vidas perdidas”. El recurso se encuentra actualmente en trámite.

Pero el reclamo de las familias no se limita a las responsabilidades por el hundimiento. El comunicado también recordó que continúa pendiente ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) la denuncia contra los sobreseimientos dictados en la investigación por el espionaje ilegal que sufrieron los familiares de los submarinistas mientras reclamaban verdad y justicia.

“Las familias no solo perdieron a sus seres queridos: también fueron espiadas mientras reclamaban justicia”, remarcaron.

A nueve años de aquella tragedia, y con la revisión de la sentencia todavía pendiente, la querella volvió a poner el foco en la responsabilidad de los mandos militares y del Estado.

“Los 44 tripulantes cumplieron con su deber. Deseamos que los jueces cumplan con el suyo. Queremos justicia”, concluyeron las abogadas Carreras y Arias.

Veredicto en la causa ARA San Juan

El 8 de julio el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Santa Cruz dio a conocer el veredicto del juicio por el hundimiento del ARA San Juan. La sentencia tuvo una condena y tres absoluciones.

Claudio Javier Villamide, excapitán de navío y excomandante de la Fuerza de Submarinos: recibió 3 años de prisión de ejecución condicional, más inhabilitación especial para ejercer cargos públicos por el doble de tiempo.

Fue condenado como autor penalmente responsable de incumplimiento de los deberes de funcionario público (artículo 248 del Código Penal), en concurso ideal con estrago culposo agravado por el resultado muerte.

Fueron absueltos Luis Enrique López Mazzeo, excomandante de Adiestramiento y Alistamiento de la Armada; Héctor Aníbal Alonso, exjefe del Estado Mayor del Comando de la Fuerza de Submarinos y Hugo Miguel Correa, exjefe de Operaciones del mismo comando.

La condena a Villamide fue por mayoría de los jueces Mario Reynaldi y Enrique Baronetto. El tercer integrante del tribunal, Luis Alberto Giménez, votó por absolverlo.

En cambio, los tres magistrados coincidieron en absolver a López Mazzeo, Alonso y Correa.