San Isidro: seis detenidos tras un robo millonario y una persecución coordinada por cámaras
Cinco adultos y un menor fueron arrestados después de sustraerle un bolso a un hombre y escapar en motos y un auto.
Seis personas fueron detenidas en San Isidro luego de robar un bolso con $37,9 millones de pesos y protagonizar una fuga que terminó con un operativo cerrojo. El procedimiento se concretó gracias al trabajo conjunto de los vecinos, la Patrulla Municipal y el Centro de Operaciones Municipal (COM), que siguió el recorrido de los sospechosos mediante las cámaras de seguridad.
El episodio ocurrió el pasado lunes al mediodía, en el centro del distrito. Los detenidos son cinco adultos y un menor de edad. El dinero fue recuperado en su totalidad y posteriormente devuelto a la víctima. De acuerdo con la reconstrucción del hecho, varios hombres interceptaron a la víctima, de 40 años, y simularon estar armados para quitarle el bolso. Después escaparon en dos motocicletas.
¿Cómo fue el robo y la persecución en San Isidro?
Durante la huida, una de las motos chocó contra un automóvil en la esquina de Alem y Rivadavia. Sus ocupantes abandonaron el vehículo y se subieron a un Volkswagen Up! que los esperaba en las inmediaciones. En tanto, dos integrantes de la segunda motocicleta también se incorporaron al auto, mientras que el restante continuó escapando por su cuenta.
Las primeras alertas llegaron a través de los vecinos. Un hombre informó mediante el sistema Ojos en Alerta que una persona había intentado abrir un vehículo. Al mismo tiempo, una mujer advirtió a un agente de la Patrulla Municipal sobre el robo. La información fue transmitida al COM, mientras otro oficial localizó la motocicleta azul abandonada en Alem y Rivadavia. Ese hallazgo permitió avanzar en la reconstrucción del recorrido de los sospechosos.
Las cámaras municipales fueron clave para las detenciones
Con los datos aportados, los operadores del COM comenzaron a seguir al Volkswagen Up! a través de las cámaras de videovigilancia y transmitieron su ubicación en tiempo real a los móviles policiales y municipales. El vehículo fue localizado en la zona de Márquez e Isabel la Católica. A partir de allí, los agentes desplegaron un operativo cerrojo que terminó con la interceptación del automóvil en Rolón y Monroe.
En el interior viajaban cinco hombres y una mujer, quienes fueron aprehendidos. Con la presencia de un testigo, los agentes encontraron el bolso que contenía los $37,9 millones. Según informó el Municipio, la ampliación del sistema de videovigilancia en el centro de San Isidro resultó determinante para seguir la fuga. En esa zona se instalaron más de 40 cámaras, que permitieron mejorar la cobertura de un sector con importante circulación comercial y peatonal.
¿Qué pasó con los seis detenidos?
Los sospechosos fueron trasladados a la Comisaría Primera de San Isidro. En una primera instancia intervino la Fiscalía de Drogas Ilícitas del distrito, a cargo del fiscal Esteban Álvarez, que se encontraba de turno.
Posteriormente, los fiscales Orduna y Zyseskind indagaron a los cinco adultos en el marco de una causa por robo agravado en poblado y en banda. La Justicia convirtió sus aprehensiones en detenciones, mientras que el menor también permanecía privado de su libertad.
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