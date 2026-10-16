San Isidro: seis detenidos tras un robo millonario y una persecución coordinada por cámaras

En el interior viajaban cinco hombres y una mujer, quienes fueron aprehendidos. Con la presencia de un testigo, los agentes encontraron el bolso que contenía los $37,9 millones. Según informó el Municipio, la ampliación del sistema de videovigilancia en el centro de San Isidro resultó determinante para seguir la fuga. En esa zona se instalaron más de 40 cámaras, que permitieron mejorar la cobertura de un sector con importante circulación comercial y peatonal.

¿Qué pasó con los seis detenidos?

Los sospechosos fueron trasladados a la Comisaría Primera de San Isidro. En una primera instancia intervino la Fiscalía de Drogas Ilícitas del distrito, a cargo del fiscal Esteban Álvarez, que se encontraba de turno.

Posteriormente, los fiscales Orduna y Zyseskind indagaron a los cinco adultos en el marco de una causa por robo agravado en poblado y en banda. La Justicia convirtió sus aprehensiones en detenciones, mientras que el menor también permanecía privado de su libertad.