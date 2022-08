La policía reprimió y detuvo a un grupo de artistas urbanos

“Había chicos rapeando y se acercó un policía a decir que estaban fumando ‘faso’ y nada que ver. Ahí el policía empezó a violentarse porque uno de los chicos le pidió que se identificara y él no quiso", contó una de las organizadoras del evento a a Cadena 3.

represión san luis 3

Y comentó que: "los efectivos procedieron a identificar a todos los organizadores y a uno de ellos lo requisaron violentamente, le bajaron los pantalones, lo esposaron y se lo llevaron contra la camioneta”.

Los detenidos fueron trasladados a la Comisaría 1°, y en las inmediaciones de la seccional se reunió otro grupo de jóvenes para reclamar por la represión y pedir la libertad de los chicos.

represión san luis 1

represión san luis 2

Qué dijo el ministro de Seguridad de San Luis sobre el hecho

El ministro de Seguridad, Luciano Anastasi, explicó que apenas se tuvo conocimiento del violento hecho se pusieron en contacto con la fiscal asignada y aseguró que “no existe justificación alguna para que haya tenido ese desenlace”.

“Quiero dejar un mensaje muy claro: el Gobierno de la provincia de San Luis no reprime a los puntanos y a las puntanas. El Gobierno de San Luis no reprime a los jóvenes. El Gobierno de San Luis no reprime a las mujeres. Esta situación que ha sucedido es absolutamente irregular y estamos volcando todos los recursos para llevar adelante la investigación: tanto interna respecto del proceder de cada uno de los efectivos que intervinieron, como también en la Justicia para determinar responsabilidades y aplicar las sanciones que correspondan”, manifestó el funcionario provincial.

Y agregó: “Personalmente, quiero pedir disculpas a los pibes que estaban desarrollando una fiesta de cultura y arte, y que por hechos que estamos investigando tuvo un desenlace que es absolutamente inaceptable para este gobierno, por ello mi solidaridad para ellos y su familia”.