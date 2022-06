Polémica en San Martín de los Andes: en una escuela prohibieron izar la bandera mapuche

Esta semana, incluso, fue izada en la Universidad Nacional del Comahue (palabra mapudungun que significa “lugar de abundancia”) para celebrar el Wiñoy Xipantu, el año nuevo mapuche que comenzó con el solsticio de invierno.

Sin embargo, esa misma bandera no pudo ser izada pasado en una escuela de San Martín de los Andes, donde a una alumna se le negó el derecho a la identidad, como denunció su familia. San Martín es cabecera del Departamento Lácar (palabra mapuche).

“Le negaron su identidad y traumaron a mi hija”, afirmó Miguel Callicur, integrante del lof Raquithue y padre de Unelén, de 8 años, a quien el jueves no le permitieron jurar lealtad a la bandera mapuche, junto con los pabellones nacional y provincial, en la Escuela N° 89 de San Martín, donde todo estaba previsto para que así fuera.

“Estaba todo organizado y la noche previa, por una bajada de línea de la directora y de la vicedirectora, nos comunicaron que se suspendía el izamiento de la bandera mapuche. No podíamos entender que de repente lastimaran así a mi hija, le negaran su identidad", afirmó el denunciante.

De todos modos, Unelén concurrió al acto "pero estaba muy enojada. Yo le dije que estaba en todo su derecho de no ir a la escuela; ella me dijo: 'cómo puede ser que no respeten lo mío y tengo que hacer lo que ellos dicen'", completó Callicur a medios locales.