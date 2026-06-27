San Pedro: rescataron a un zorro que estaba encadenado y era exhibido en una casa de comidas

La casa donde fue hallado el zorro funcionaba como restaurante y abría únicamente los fines de semana. Dentro del inmueble había de manera irregular un sector destinado a la exhibición de animales de ganado.

Durante la investigación surgieron sospechas firmes sobre la presencia de fauna silvestre en el lugar, cuya tenencia está estrictamente prohibida por las normativas vigentes. Con esos elementos, el Juzgado de Garantías N°1 de San Nicolás, a cargo del juez Román Parodi, ordenó el allanamiento de la finca ubicada en la calle Camino Debok al 1400.

Al ingresar al predio, los efectivos constataron que el ejemplar de zorro estaba atado con una cadena y encerrado de manera precaria dentro de un corral de madera. Ante el cuadro de maltrato y vulneración de las leyes de protección animal, se dispuso su inmediato resguardo bajo la supervisión de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio Nº 7 de San Pedro, encabezada por la fiscal María del Valle Viviani.

Zorro El zorro que permanecía cautivo en precarias condiciones de vida, encadenado y con signos de maltrato.

Imputación y marco legal por maltrato y tenencia ilegal de fauna

En el lugar fue identificada una mujer de 51 años, señalada como encargada del establecimiento gastronómico. Tras la consulta con el magistrado interviniente, la Justicia dispuso notificarla formalmente e imputarla por presunta infracción a la , normativa que sanciona el sometimiento de animales a malos tratos o actos de crueldad.

Voceros de la fuerza indicaron que el zorro se encuentra protegido por las leyes de fauna silvestre y, por ese motivo, fue trasladado al Centro de Rescate, Investigación e Interpretación de Fauna (CREIF), en la ciudad de Santa Fe. Allí recibirá atención veterinaria especializada y un proceso de rehabilitación, con el objetivo de evaluar, en la medida de lo posible, su futura reinserción en un entorno adecuado.