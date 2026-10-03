San Rafael: buscan voluntarios para vivir gratis a cambio de colaborar 20 horas a la semana en una finca
La propuesta incluye habitación individual y dos días libres. Qué tareas hay que hacer, quiénes pueden postularse y qué gastos quedan a cargo de cada viajero.
Una finca de San Rafael abrió una convocatoria para recibir voluntarios que quieran vivir una experiencia rural en Mendoza. La propuesta puede ser una alternativa para quienes buscan conocer la zona, aunque los participantes deberán cubrir varios gastos del viaje.
Se trata de una convocatoria publicada en la plataforma Worldpackers, en la que los participantes deberán colaborar 20 horas semanales, distribuidas de lunes a viernes, con dos días libres para recorrer la región y disfrutar de los atractivos turísticos de la zona.
Cómo es el voluntariado en una finca de San Rafael
De acuerdo con la publicación del anfitrión, las tareas consisten en el mantenimiento de la casa rural y los espacios exteriores. El objetivo es recibir personas interesadas en conectar con la naturaleza y colaborar con las actividades cotidianas de la finca.
Algunas de las principales tareas que deberán realizar los voluntarios son:
- Jardinería: plantar, cultivar y mantener los espacios verdes.
- Pintura y decoración: colaborar con el embellecimiento de la propiedad.
- Construcción y reparaciones: realizar pequeños trabajos de mantenimiento.
- Actividades rurales: ayudar con la siembra, la cosecha y otras tareas del campo.
Por esta colaboración, los voluntarios recibirán alojamiento gratuito en una habitación individual, dos días libres a la semana, conexión a Internet, acceso a una cocina equipada y bicicletas para recorrer los alrededores de la finca y el pueblo.
El establecimiento está cerca de un río y cuenta con vistas a los paisajes naturales de San Rafael, por lo que los participantes podrán aprovechar su tiempo libre para conocer la región y realizar distintas actividades al aire libre.
Los requisitos para postularse al voluntariado
Para presentar la postulación, la persona debe:
- Tener entre 21 y 70 años.
- Contar con nivel principiante de inglés o español.
- Quedarse un mínimo de 5 días y un máximo de 14 días.
Cabe destacar que la convocatoria acepta dúos o parejas y hay disponibilidad entre octubre de este año hasta febrero de 2027. No obstante, primero lo debe confirmar el anfitrión.
En este sentido, el paso a paso del trámite es el siguiente: se debe crear un perfil en Worldpackers, ingresar a la publicación y enviar la solicitud. Por último, el anfitrión decide si acepta al postulante.
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