San Rafael: buscan voluntarios para vivir gratis a cambio de colaborar 20 horas a la semana en una finca

El establecimiento está cerca de un río y cuenta con vistas a los paisajes naturales de San Rafael, por lo que los participantes podrán aprovechar su tiempo libre para conocer la región y realizar distintas actividades al aire libre.

Se buscan voluntarios para vivir gratis en San Rafael a cambio de colaborar 20 horas a la semana en una finca. Foto: Worldpackers.

Los requisitos para postularse al voluntariado

Para presentar la postulación, la persona debe:

Tener entre 21 y 70 años .

. Contar con nivel principiante de inglés o español .

o . Quedarse un mínimo de 5 días y un máximo de 14 días.

Cabe destacar que la convocatoria acepta dúos o parejas y hay disponibilidad entre octubre de este año hasta febrero de 2027. No obstante, primero lo debe confirmar el anfitrión.

En este sentido, el paso a paso del trámite es el siguiente: se debe crear un perfil en Worldpackers, ingresar a la publicación y enviar la solicitud. Por último, el anfitrión decide si acepta al postulante.