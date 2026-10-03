Peregrinación a Luján 2026: el mapa del trayecto, paradas de apoyo y cronograma de las misas
Este sábado se realiza la 52ª edición de la Peregrinación Juvenil a Luján. La partida está programada para las 10:00 desde el barrio porteño de Liniers.
Este sábado 3 y domingo 4 de octubre, se desarrolla la 52ª edición de la Peregrinación a Luján, una de las manifestaciones de fe más multitudinarias del país que convoca a miles de adultos y jóvenes de distintas regiones con destino a la histórica basílica.
Bajo el lema "Madre, en tu abrazo nos reconocemos hermanos", la marcha parte a las 10:00 desde el Santuario de San Cayetano, en el barrio porteño de Liniers. A lo largo del trayecto de aproximadamente 60 kilómetros, la columna atravesará diversos municipios del oeste del Gran Buenos Aires —como Morón, Ituzaingó, Merlo, Moreno y General Rodríguez—, donde se irán acoplando delegaciones y feligreses.
Se prevé que los primeros peregrinos arriben a la Basílica de Nuestra Señora de Luján durante la madrugada del domingo. En tanto, según comunicó el Arzobispado de Buenos Aires, la misa central del evento religioso se celebrará a las 7:00 de la mañana frente al templo.
Peregrinación a Luján 2026: todos los detalles
Para participar de la Peregrinación Juvenil a Luján no hace falta inscripción previa, pero muchas parroquias organizan sus propios grupos de caminantes y hay postas sanitarias y de contención en materia de alimentación, hidratación o traslados en vehículos de ser necesarios.
Esos grupos organizados sí tienen un costo -que depende de cada parroquia- y además el Arzobispado informa a través de su web dónde estarán las postas sanitarias y de apoyo a lo largo de la caminata.
"Todos los puntos de referencia, tanto los Puestos Sanitarios como los de Apoyo, estarán visiblemente identificados con la imagen de la Virgen de Luján y el número de puesto en color rojo", informaron las autoridades.
A qué hora serán las misas en la Peregrinación a Luján:
Sábado 3:
- Dentro de la Basílica: a las 7, 8 y 9.30 de la mañana.
- Plaza Belgrano: a las 11, 13, 15, 16, 17, 19, 20, 22 y 23.30.
Durante la tarde del sábado habrá diferentes momentos de animación en la Plaza Belgrano.
Domingo 4:
- Plaza Belgrano: a la 1 de la madrugada; a las 2.30, 4, 5.30, 7 (que será la presidida por el arzobispo de Buenos Aires, Jorge Ignacio García Cuerva).
- Dentro del Santuario de Luján: a las 9.30, 11, 13, 15, 17 y 19.
Recomendaciones para peregrinar:
- No camines solo. El camino es largo y es mejor hacerlo en grupo o con alguien de confianza, en equipo.
- Calzado e indumentaria adecuados: zapatillas usadas, medias de algodón, ropa amplia de colores claros.
- Meter en la mochila un abrigo para la noche, porque la llegada es de madrugada, y un par de medias extra.
- Protector solar, sombrero o gorro, y repelente para mosquitos.
- La comida para todo el recorrido: sándwich, fruta, galletitas, algo dulce o salado, para la presión.
- Una botella de agua recargable para uso personal.
- Bolsas de residuos para no dejar desechos en la ruta, y para usar de capa impermeable en caso de lluvia.
- Documentos personales. Cargadores, pilas y baterías de los aparatos que lleves.
- Número de teléfono de alguien a quien llamar en caso de emergencia.
- Medicamentos de uso habitual, o bien un botiquín reducido.
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