La Matanza: quiso escapar de un robo, arrolló a un ladrón con el auto y lo mató

Las cámaras permitieron reconstruir el intento de robo

A partir de la aparición del cuerpo, los investigadores comenzaron a establecer qué había ocurrido y a buscar una conexión entre la muerte del joven en Villa Madero y el episodio registrado previamente en Lomas del Millón.

El análisis de cámaras de seguridad permitió reconstruir la secuencia. De acuerdo con la investigación, las imágenes registraron el momento en el que los sospechosos intentaron cometer el robo y cuando Gilardoni fue atropellado mientras la víctima trataba de escapar.

También se pudo determinar que, inmediatamente después del impacto, el joven fue cargado en el Suran y trasladado hasta la casa de su madre.

En el lugar donde ocurrió el intento de asalto, los investigadores encontraron una pistola Bersa calibre .22, cuyo número de serie deberá ser determinado por Policía Científica, y la culata de un revólver.

Cómo encontraron al detenido

El avance de la causa permitió identificar el Volkswagen Suran gris utilizado durante el episodio. El vehículo pertenecía a Brian Nicolás Sancho, de 28 años, quien se presentó en la dependencia policial junto con su pareja.

Ambos explicaron que utilizaban el auto para trabajar como remís y que también lo alquilaban a un hombre llamado Franco. Contaron que esa mañana el joven les dijo que había tenido un accidente de tránsito. Sin embargo, cuando revisaron el vehículo, encontraron manchas de sangre en su interior.

Después, una amiga en común se comunicó con ellos y les dijo que no se había tratado de un accidente, sino que Franco había ido a robar con el auto y que uno de sus amigos había muerto. También les indicó que el sospechoso estaba durmiendo en su casa.

Con esa información, el fiscal Claudio Fornaro, de la UFI de Homicidios de La Matanza, dispuso que los efectivos se dirigieran hasta el domicilio señalado. Con autorización del propietario de la vivienda, ingresaron y detuvieron a Franco Abadie, de 27 años.

Durante el procedimiento también fueron secuestrados el teléfono celular del acusado y el Volkswagen Suran, que quedó preservado para la realización de las pericias.

Abadie quedó imputado por robo calificado por el uso de armas y por haber sido cometido en lugar poblado y en banda, en grado de tentativa.

La investigación continúa para determinar el rol que tuvo cada uno de los involucrados en el intento de robo y reconstruir las circunstancias en las que murió Gilardoni.