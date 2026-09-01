Sandra Pettovello activa un bono para jubilados de ANSES sin aportes para cumplir con la Ley N° 27.260
El Gobierno confirmó el pago de un nuevo refuerzo económico de ANSES para garantizar los ingresos de los adultos mayores sin aportes durante septiembre.
El Gobierno nacional oficializó este martes la entrega de un nuevo bono extraordinario a través de la ANSES, destinado a recomponer los haberes de los sectores más vulnerables. La medida busca proteger el poder adquisitivo de los beneficiarios del sistema previsional frente al desfasaje económico de los últimos meses.
A quiénes les corresponde el nuevo bono de hasta $70.000
IMPORTANTE: A qué hora empieza el paro nacional de 48 horas que afectará el transporte público de pasajeros
Según lo establecido en el reciente Decreto 824/2026, el beneficio económico alcanza a diversos grupos vulnerables. Se destaca especialmente la cobertura para las personas beneficiarias de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), instituida por la Ley N° 27.260, garantizando así un respaldo financiero para aquellos adultos mayores que no cuentan con los años de aportes requeridos.
Asimismo, la normativa detalla que este importante refuerzo monetario incluye a los titulares de las prestaciones contributivas previsionales tradicionales que perciban el haber mínimo. También abarca de forma directa a quienes cobran pensiones no contributivas por vejez, invalidez y a las madres de siete hijos o más.
Cómo se implementará el pago para los jubilados
Aquellos titulares que por la suma de todas sus prestaciones vigentes perciban un importe superior al haber mínimo garantizado, no quedarán excluidos, sino que recibirán un monto proporcional. Este adicional será igual a la cifra exacta y necesaria para alcanzar el tope fijado por el Poder Ejecutivo, sumando el haber mínimo y el monto máximo del bono.
Finalmente, las autoridades gubernamentales aclararon que este ingreso extraordinario tiene carácter estrictamente no remunerativo. Por este motivo, el dinero acreditado en las cuentas no será susceptible de ningún tipo de descuento ni será computable para ningún otro concepto previsional o impositivo durante el mes de septiembre.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario