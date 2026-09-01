Sandra Pettovello activa un bono para jubilados de ANSES sin aportes para cumplir con la Ley N° 27.260

Cómo se implementará el pago para los jubilados

Aquellos titulares que por la suma de todas sus prestaciones vigentes perciban un importe superior al haber mínimo garantizado, no quedarán excluidos, sino que recibirán un monto proporcional. Este adicional será igual a la cifra exacta y necesaria para alcanzar el tope fijado por el Poder Ejecutivo, sumando el haber mínimo y el monto máximo del bono.