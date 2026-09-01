ANSES: el procedimiento para gestionar el 55% de descuento para beneficiarios

El beneficio incluye además a quienes forman parte de Volver al Trabajo, Acompañamiento Social y monotributistas sociales inscriptos en REDLES.

Cómo activar la Tarifa Social Federal desde Mi ANSES

Primero hay que ingresar a la página oficial de ANSES o a la aplicación Mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social.

Luego, se debe entrar en “Programas y beneficios” y seleccionar #Generar PIN SUBE. El sistema entregará un código de seis dígitos.

Con ese código, el usuario deberá ingresar al sitio oficial de SUBE, iniciar sesión y vincular el PIN con la tarjeta SUBE registrada a su nombre.

Para completar la activación, hay que apoyar la tarjeta en una Terminal Automática SUBE o utilizar la aplicación oficial de SUBE desde un celular compatible con tecnología NFC.

Quienes no puedan hacerlo por Internet pueden acercarse sin turno a una oficina de ANSES o a un Centro de Atención SUBE.

Para realizar la gestión presencial solamente deberán presentar el DNI vigente y la tarjeta SUBE.

Una vez activado, el descuento del 55% se aplica automáticamente al utilizar la tarjeta en los medios de transporte alcanzados.

Además, según la información proporcionada, la Tarifa Social Federal puede acumularse con los beneficios de Red SUBE correspondientes a las combinaciones de viajes realizadas dentro del período establecido.