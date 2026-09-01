ANSES: el procedimiento para gestionar el 55% de descuento para beneficiarios
Esta ayuda permite pagar menos en el transporte público y alcanza a distintos titulares de prestaciones sociales.
La Tarifa Social Federal permite que determinados beneficiarios de prestaciones y programas sociales de ANSES paguen menos al utilizar el transporte público.
El beneficio contempla una reducción del 55% sobre el valor del pasaje, por lo que los usuarios alcanzados abonan el 45% de la tarifa correspondiente.
Quiénes tienen derecho a acceder a este descuento
La Tarifa Social Federal está destinada a distintos grupos de beneficiarios. Entre ellos se encuentran jubilados y pensionados, titulares de AUH y AUE, beneficiarios de Pensiones No Contributivas (PNC), estudiantes de Becas Progresar y trabajadores de casas particulares.
También pueden acceder los excombatientes de la Guerra de Malvinas, titulares del Seguro por Desempleo, Seguro de Capacitación y Empleo o del programa Promover Igualdad de Oportunidades.
El trámite es gratuito y puede realizarse de manera online o presencial.
El beneficio incluye además a quienes forman parte de Volver al Trabajo, Acompañamiento Social y monotributistas sociales inscriptos en REDLES.
Cómo activar la Tarifa Social Federal desde Mi ANSES
Primero hay que ingresar a la página oficial de ANSES o a la aplicación Mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social.
Luego, se debe entrar en “Programas y beneficios” y seleccionar #Generar PIN SUBE. El sistema entregará un código de seis dígitos.
Con ese código, el usuario deberá ingresar al sitio oficial de SUBE, iniciar sesión y vincular el PIN con la tarjeta SUBE registrada a su nombre.
Para completar la activación, hay que apoyar la tarjeta en una Terminal Automática SUBE o utilizar la aplicación oficial de SUBE desde un celular compatible con tecnología NFC.
Quienes no puedan hacerlo por Internet pueden acercarse sin turno a una oficina de ANSES o a un Centro de Atención SUBE.
Para realizar la gestión presencial solamente deberán presentar el DNI vigente y la tarjeta SUBE.
Una vez activado, el descuento del 55% se aplica automáticamente al utilizar la tarjeta en los medios de transporte alcanzados.
Además, según la información proporcionada, la Tarifa Social Federal puede acumularse con los beneficios de Red SUBE correspondientes a las combinaciones de viajes realizadas dentro del período establecido.
Temas
Te puede interesar
Dejá tu comentario