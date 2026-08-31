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ANSES: confirman el pago de un bono adicional para jubilados en septiembre

Economía

El organismo planea abonar estos beneficios durante el noveno mes del año. Conocé todos los detalles en la nota.

Confirman el pago de un bono adicional para jubilados en septiembre.

Confirman el pago de un bono adicional para jubilados en septiembre.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó que en septiembre de 2026 las jubilaciones y pensiones van a volver a recibir un aumento, en línea con la fórmula de movilidad vigente que toma como referencia el dato de la inflación de dos meses atrás del INDEC.

Además del incremento del 2,1%, se le suma el bono extraordinario de $70.000 para quienes cobran la mínima.

Cuánto cobra un jubilado de la mínima en septiembre de 2026

Los titulares de la jubilación mínima percibirán en mano un total de $498.633, compuesto por el haber base ajustado y el refuerzo económico completo otorgado por el Poder Ejecutivo:

  • Haber mínimo básico: $428.633,20

  • Bono extraordinario: $70.000

  • Total de bolsillo bruto: $498.633,00

Quiénes cobran el bono de $70.000 de ANSES

El subsidio extraordinario de $70.000 se acreditará de forma automática junto con el haber mensual a los siguientes grupos de beneficiarios:

  • Jubilados y pensionados del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA).

  • Titulares de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM).

  • Beneficiarios de Pensiones No Contributivas (PNC) por vejez, invalidez y madres de 7 hijos o más.

  • Titulares de otras prestaciones graciables a cargo del organismo previsional.

Cuánto es la jubilación máxima en septiembre de 2026

La jubilación máxima de ANSES se ubicará en $2.884.296. Este valor corresponde a la suma bruta mensual y no contempla las deducciones de ley por aportes a la cobertura de salud o retenciones impositivas según cada caso particular.

El calendario de pago de ANSES para septiembre de 2026

El cronograma oficial de acreditaciones comenzará el martes 8 de septiembre, registrando un adelanto en las fechas respecto del mes anterior.

Pensiones No Contributivas (PNC)

  • DNI terminados en 0 y 1: Martes 8 de septiembre

  • DNI terminados en 2 y 3: Miércoles 9 de septiembre

  • DNI terminados en 4 y 5: Jueves 10 de septiembre

  • DNI terminados en 6 y 7: Viernes 11 de septiembre

  • DNI terminados en 8 y 9: Lunes 14 de septiembre

Jubilados que perciben el haber mínimo

  • DNI terminado en 0: Martes 8 de septiembre

  • DNI terminado en 1: Miércoles 9 de septiembre

  • DNI terminado en 2: Jueves 10 de septiembre

  • DNI terminado en 3: Viernes 11 de septiembre

  • DNI terminado en 4: Lunes 14 de septiembre

  • DNI terminado en 5: Martes 15 de septiembre

  • DNI terminado en 6: Miércoles 16 de septiembre

  • DNI terminado en 7: Jueves 17 de septiembre

  • DNI terminado en 8: Viernes 18 de septiembre

  • DNI terminado en 9: Lunes 21 de septiembre

Jubilados que superan el haber mínimo

  • DNI terminados en 0 y 1: Martes 22 de septiembre

  • DNI terminados en 2 y 3: Miércoles 23 de septiembre

  • DNI terminados en 4 y 5: Jueves 24 de septiembre

  • DNI terminados en 6 y 7: Viernes 25 de septiembre

  • DNI terminados en 8 y 9: Lunes 28 de septiembre

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