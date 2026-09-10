Sandra Pettovello avaló que ANSES quite $78.000 de asignación a quienes tengan estas diez incompatibilidades

Ser prófugos de la justicia penal o correccional en cualquier jurisdicción.

Encontrarse registrados formalmente como empleadores dentro del Sistema Integrado Previsional Argentino.

Percibir algún otro subsidio o prestación monetaria no reintegrable con fines de empleo otorgada por el Estado en cualquiera de sus niveles.

Ser titulares de más de un bien inmueble .

. Poseer un automotor, embarcación o aeronave que cuente con una antigüedad menor a diez años.

Cobrar jubilaciones o pensiones de carácter contributivo y no contributivo.

Recibir la prestación económica por seguro de desempleo.

Tener un empleo formal bajo relación de dependencia que supere los topes salariales establecidos en el reglamento.

Ser trabajadores independientes registrados por fuera del Monotributo Social o la categoría A.

Realizar viajes al exterior por un tiempo que impida cumplir con las contraprestaciones del programa o cuyos destinos demuestren ingresos superiores a los declarados.

Sumado a estas restricciones patrimoniales y laborales, el Ministerio estipuló fuertes causales de egreso vinculadas al comportamiento en la vía pública. Quienes participen en cortes de calles, alteren el orden público mediante actos de violencia o impidan el normal funcionamiento de los transportes, serán eliminados del programa de forma inmediata y se les suspenderá el pago.