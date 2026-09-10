Sandra Pettovello avaló que ANSES quite $78.000 de asignación a quienes tengan estas diez incompatibilidades
El ministerio de Sandra Pettovello detalló los motivos que dejarán sin el cobro mensual de ANSES a los beneficiarios del programa Volver al Trabajo.
ANSES en conjunto con la cartera conducida por el Ministerio de Capital Humano que dirige Sandra Pettovello confirmó los requisitos para mantener el Volver al Trabajo. Las autoridades advirtieron que el incumplimiento de las normativas provocará la pérdida inmediata la asistencia orientada a mejorar la inserción laboral de los sectores vulnerables.
Cuáles son las incompatibilidades vigentes en la asistencia estatal de ANSES
El programa Volver al Trabajo otorga una asignación mensual fija y no remunerativa de 78.000 pesos a todos sus participantes, ofreciendo también servicios de orientación laboral, capacitaciones y prácticas formativas. Sin embargo, el Gobierno nacional estableció 10 condiciones que resultan totalmente excluyentes y que generan la baja automática del beneficio.
Las personas que incurran en alguna de las siguientes situaciones perderán los fondos depositados por el organismo previsional:
- Ser prófugos de la justicia penal o correccional en cualquier jurisdicción.
- Encontrarse registrados formalmente como empleadores dentro del Sistema Integrado Previsional Argentino.
- Percibir algún otro subsidio o prestación monetaria no reintegrable con fines de empleo otorgada por el Estado en cualquiera de sus niveles.
- Ser titulares de más de un bien inmueble.
- Poseer un automotor, embarcación o aeronave que cuente con una antigüedad menor a diez años.
- Cobrar jubilaciones o pensiones de carácter contributivo y no contributivo.
- Recibir la prestación económica por seguro de desempleo.
- Tener un empleo formal bajo relación de dependencia que supere los topes salariales establecidos en el reglamento.
- Ser trabajadores independientes registrados por fuera del Monotributo Social o la categoría A.
- Realizar viajes al exterior por un tiempo que impida cumplir con las contraprestaciones del programa o cuyos destinos demuestren ingresos superiores a los declarados.
Sumado a estas restricciones patrimoniales y laborales, el Ministerio estipuló fuertes causales de egreso vinculadas al comportamiento en la vía pública. Quienes participen en cortes de calles, alteren el orden público mediante actos de violencia o impidan el normal funcionamiento de los transportes, serán eliminados del programa de forma inmediata y se les suspenderá el pago.
Finalmente, todos los beneficiarios tienen la obligación ineludible de mantener su información personal y sus vías de contacto actualizadas en el Portal Empleo para evitar posibles inconvenientes con las liquidaciones futuras.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario