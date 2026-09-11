"No griten, es innecesario": la respuesta de Sandra Pettovello a docentes en el Palacio Sarmiento
La ministra escuchó los reclamos de delegados de la CTA que se acercaron al histórico edificio donde Javier Milei encabezaba el acto por el Día del Maestro.
Sandra Pettovello protagonizó este viernes un tenso cruce con docentes y delegados de base de la Central de Trabajadores Argentinos (CTA) a la entrada del Palacio Sarmiento, que reclamaban por mejoras salariales y mayor presupuesto para educación.
En el marco del acto por el Día del Maestro que encabezó Javier Milei en el que alguna vez fue sede del ahora inexistente Ministerio de Educación, la ministra de Capital Humano se acercó hasta unas vallas que había en las inmediaciones del edificio para escuchar al grupo de trabajadores del sector educativo.
Ante los fuertes reclamos, la funcionaria les dijo que “quisiera escuchar más que hablar” y les pidió “que no griten… Pueden hablar, no gritar, es innecesario”, a lo que las docentes se le acercaron para expresarle sus peticiones, entre las cuales aparecía el pedido de una reunión.
Pettovello argumentó que formalmente no le constaban las solicitudes previas de reunión, lo que derivó en que invitara a los delegados a ingresar al edificio y mantener un encuentro formal en uno de los salones de la Secretaría de Educación.
Qué reclaman los trabajadores de la educación
En la previa y durante el arribo de Javier Milei al Palacio Sarmiento, hubo diferentes formas de protesta y críticas a su presencia en el lugar, incluso con abucheos provenientes de los edificios aledaños.
Es que los reclamos del sector docente son muchos y entre los principales que depende de Nación aparecen la necesidad de recomposición salarial frente a la inflación y la consecuente pérdida del poder adquisitivo.
También se pide por la apertura y convocatoria constante a mesas tripartitas de negociación del sector y expresan el malestar gremial por las inspecciones y advertencias de multas del Gobierno Nacional ante medidas de fuerza previas, frente a las cuales el oficialismo exige una presencialidad mínima del 75%, tal y como se establece en la reforma laboral.
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