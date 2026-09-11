"No griten, es innecesario": la respuesta de Sandra Pettovello a docentes en el Palacio Sarmiento

Es que los reclamos del sector docente son muchos y entre los principales que depende de Nación aparecen la necesidad de recomposición salarial frente a la inflación y la consecuente pérdida del poder adquisitivo.

También se pide por la apertura y convocatoria constante a mesas tripartitas de negociación del sector y expresan el malestar gremial por las inspecciones y advertencias de multas del Gobierno Nacional ante medidas de fuerza previas, frente a las cuales el oficialismo exige una presencialidad mínima del 75%, tal y como se establece en la reforma laboral.