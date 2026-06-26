Santa Cruz: una nena de 7 años se tiró de un balcón para denunciar el horror que sufría junto a su hermanito
La Justicia detuvo a su madre y a la pareja de esta, acusados de someterlos a condiciones inhumanas.
Una escena desesperante permitió descubrir uno de los casos de maltrato infantil más graves registrados en los últimos años en Santa Cruz. Una nena de 7 años se arrojó desde el balcón de un primer piso para escapar de la casa donde permanecía encerrada junto a su hermano de 5 años y pedir ayuda a los vecinos. La investigación derivó en la detención de su madre y de la pareja, quienes quedaron imputados por múltiples delitos.
Ese acto arriesgado terminó revelando un infierno puertas adentro que, según la investigación, llevaba meses e incluso podría haber durado años, oculto entre las paredes de ese domicilio del barrio 400 Viviendas de Pico Truncado, en Santa Cruz.
La nena logró llegar hasta los vecinos y pedir ayuda. El motivo era tan simple como estremecedor: tenía hambre.
Su relato activó de inmediato la intervención de organismos de protección de la infancia, que rescataron a los dos hermanos y dieron inicio a una causa que, hasta ahora, avanzó bajo un fuerte hermetismo.
La desesperada huida que permitió salvarles la vida
El caso ocurrió el 28 de mayo en una vivienda del barrio 400 Viviendas, en la ciudad santacruceña de Pico Truncado. La nena logró escapar saltando desde una ventana del primer piso. Una vez en la calle, pidió ayuda para ella y para su hermanito de cinco años, que permanecía dentro de la vivienda.
Cuando la Policía llegó al lugar encontró a los menores en un contexto alarmante. La investigación reveló que habrían sido sometidos durante un largo período a castigos físicos y psicológicos dentro de la casa, donde convivían con la madre y con la pareja de la mujer.
Con el avance de las pericias y las declaraciones en Cámara Gesell, los investigadores comenzaron a reconstruir un escenario que describen como de extrema gravedad.
Según la acusación, los chicos habrían sido sometidos a un régimen de aislamiento, encierro, violencia física y psicológica, además de una severa privación de alimentos.
Las pruebas reunidas llevaron a la Justicia a ordenar la detención de la madre de los menores y de su pareja. En principio, ambos fueron imputados por delitos que incluyen reducción a servidumbre, privación ilegítima de la libertad agravada, lesiones graves y abandono de persona agravado por el vínculo y por el deber de cuidado.
La intervención de los vecinos permitió dar aviso inmediato al Área de Protección Integral de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, que activó el protocolo correspondiente y rescató a ambos menores.
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