Santa Cruz: una nena de 7 años se tiró de un balcón para denunciar el horror que sufría junto a su hermanito

niños encerrados La casa del horror, en el barrio 400 Viviendas de Pico Truncado. Foto: gentileza La Opinión Austral.

La desesperada huida que permitió salvarles la vida

El caso ocurrió el 28 de mayo en una vivienda del barrio 400 Viviendas, en la ciudad santacruceña de Pico Truncado. La nena logró escapar saltando desde una ventana del primer piso. Una vez en la calle, pidió ayuda para ella y para su hermanito de cinco años, que permanecía dentro de la vivienda.

Cuando la Policía llegó al lugar encontró a los menores en un contexto alarmante. La investigación reveló que habrían sido sometidos durante un largo período a castigos físicos y psicológicos dentro de la casa, donde convivían con la madre y con la pareja de la mujer.

Con el avance de las pericias y las declaraciones en Cámara Gesell, los investigadores comenzaron a reconstruir un escenario que describen como de extrema gravedad.

Según la acusación, los chicos habrían sido sometidos a un régimen de aislamiento, encierro, violencia física y psicológica, además de una severa privación de alimentos.

Las pruebas reunidas llevaron a la Justicia a ordenar la detención de la madre de los menores y de su pareja. En principio, ambos fueron imputados por delitos que incluyen reducción a servidumbre, privación ilegítima de la libertad agravada, lesiones graves y abandono de persona agravado por el vínculo y por el deber de cuidado.

La intervención de los vecinos permitió dar aviso inmediato al Área de Protección Integral de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, que activó el protocolo correspondiente y rescató a ambos menores.