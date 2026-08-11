Santa Cruz: Claudio Vidal adjudicó obras clave en Puerto Deseado y afirmó que "el fondo UNIRSE no se toca"

“Los reclamos eran siempre los mismos. Incluso, en ese momento, era muy común ver que las manifestaciones terminaban en cortes de ruta, la actividad paralizada, y muchos apuntaban con el dedo a los trabajadores. Pero, en realidad, lo que sucedía es que hasta ese momento el Estado se había olvidado completamente de la actividad pesquera”, sostuvo Vidal.

En esa línea, ratificó el rumbo político de su administración al señalar que se priorizó la inversión real para dar respuesta a los operarios y a las empresas: “Como lo dijimos el primer día, este gobierno no le va a dar la espalda al mar”, enfatizó.

Mayor operatividad, empleo y defensa del fondo UNIRSE

Uno de los ejes centrales de la obra será resolver las limitaciones de capacidad que obligan a numerosos buques a permanecer aguardando fuera de la terminal durante los picos de mayor movimiento operativo, potenciando de este modo la generación de puestos de trabajo genuinos para los prestadores de servicios locales.

Por otra parte, el Gobernador defendió con firmeza la herramienta financiera utilizada para llevar adelante las obras públicas en la provincia y descartó cualquier desvío de sus recursos:

“Estamos demostrando que hay seriedad en la gestión, que el fondo UNIRSE realmente es parte del desarrollo de toda la obra pública que podemos hacer en Santa Cruz. El fondo UNIRSE lo vamos a preservar, no se va a tocar bajo ningún punto de vista”, aseveró.

La intervención en Puerto Deseado se suma a otras labores desarrolladas en las terminales de Caleta Olivia, Puerto San Julián y Punta Quilla, consolidando una política integral destinada a devolverle competitividad al litoral marítimo de la provincia.