Santa Cruz: Claudio Vidal adjudicó obras clave en Puerto Deseado y afirmó que "el fondo UNIRSE no se toca"
Cuatro empresas presentaron sus ofertas para renovar el Sitio N.º 4 y sectores estratégicos de la terminal. Durante el acto, el gobernador destacó la inversión productiva, ratificó el uso del fideicomiso para infraestructura.
El Gobierno de Santa Cruz dio un paso fundamental para potenciar su matriz logística y productiva con la apertura de sobres de la Licitación Pública N.º 01/2026, orientada a la reconstrucción integral del Sitio N.º 4, el Sector I y la zona de transición del puerto de Puerto Deseado.
El proyecto, de alto impacto para el sector pesquero, se financiará a través de los recursos del fideicomiso UNIRSE.
El acto formal se llevó a cabo en el Salón Blanco de la Casa de Gobierno y estuvo encabezado por el gobernador Claudio Vidal, acompañado por la ministra de Producción, Comercio e Industria, Nadia Ricci; el coordinador general de la Unidad Ejecutora Portuaria de Santa Cruz (UN.E.PO.S.C.), Walter Uribe; y la administradora portuaria de la terminal, Verónica Serra.
En esta instancia, un total de cuatro firmas presentaron sus propuestas técnicas y económicas: Pentamar S.A., Juan Lavigne y Compañía, Dragados y Obras Portuarias S.A. y Prekad S.R.L.. A partir de ahora, las comisiones evaluadoras de la UN.E.PO.S.C. iniciarán el análisis de rigor como paso previo a la adjudicación definitiva.
Claudio Vidal: “El Estado se había olvidado de la actividad pesquera”
Durante su discurso, el mandatario provincial remarcó el carácter estratégico de la intervención y cuestionó el abandono que sufrió históricamente la infraestructura portuaria santacruceña, recordando que los reclamos sectoriales solían derivar en cortes de ruta y conflictos sociales.
“Los reclamos eran siempre los mismos. Incluso, en ese momento, era muy común ver que las manifestaciones terminaban en cortes de ruta, la actividad paralizada, y muchos apuntaban con el dedo a los trabajadores. Pero, en realidad, lo que sucedía es que hasta ese momento el Estado se había olvidado completamente de la actividad pesquera”, sostuvo Vidal.
En esa línea, ratificó el rumbo político de su administración al señalar que se priorizó la inversión real para dar respuesta a los operarios y a las empresas: “Como lo dijimos el primer día, este gobierno no le va a dar la espalda al mar”, enfatizó.
Mayor operatividad, empleo y defensa del fondo UNIRSE
Uno de los ejes centrales de la obra será resolver las limitaciones de capacidad que obligan a numerosos buques a permanecer aguardando fuera de la terminal durante los picos de mayor movimiento operativo, potenciando de este modo la generación de puestos de trabajo genuinos para los prestadores de servicios locales.
Por otra parte, el Gobernador defendió con firmeza la herramienta financiera utilizada para llevar adelante las obras públicas en la provincia y descartó cualquier desvío de sus recursos:
“Estamos demostrando que hay seriedad en la gestión, que el fondo UNIRSE realmente es parte del desarrollo de toda la obra pública que podemos hacer en Santa Cruz. El fondo UNIRSE lo vamos a preservar, no se va a tocar bajo ningún punto de vista”, aseveró.
La intervención en Puerto Deseado se suma a otras labores desarrolladas en las terminales de Caleta Olivia, Puerto San Julián y Punta Quilla, consolidando una política integral destinada a devolverle competitividad al litoral marítimo de la provincia.
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