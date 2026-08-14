El Gobierno avala el Artículo 39 del CCT 39/2016 y un feriado extiende el fin de semana largo: cómo queda
A raíz de la combinación entre el feriado nacional y la conmemoración del Día del Trabajador Municipal, el Gobierno municipal decidió trasladar el feriado.
El fin de semana extra largo que se avecina por el feriado nacional del lunes 17 de agosto —en conmemoración del Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín— sumará un día extra de cese de actividades para los empleados comunales de distintos distritos de la región, extendiendo el descanso hasta el martes 18.
La medida responde a la conmemoración del Día del Trabajador y la Trabajadora Municipal, cuya fecha oficial cae este año en domingo 16.
Ante esto, el Sindicato de Trabajadores Municipales de Morón, Ituzaingó y Hurlingham (STMMIyH) confirmó que el traslado del asueto se efectivizará el martes 18 de agosto, jornada en la que no habrá atención ni actividad habitual en las dependencias comunales del distrito gobernado por Morón.
Cómo se aplica el feriado del martes 18 de agosto
Pese al esquema de cese de actividades dispuesto para el martes, la administración local estableció una serie de excepciones operativas para mitigar el impacto en los vecinos:
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Salud y áreas críticas: Funcionarán con total normalidad las guardias médicas y los servicios esenciales de asistencia sanitaria.
Atención fiscal: Habrá guardias especiales en las cajas de cobro debido operarán de manera excepcional por el vencimiento de la Tasa de Seguridad e Higiene.
El beneficio del descanso gremial se encuentra contemplado en el Artículo 39 del Convenio Colectivo de Trabajo (CCT) 39/2016, normativa aprobada durante la gestión del exintendente Ramiro Tagliaferro.
Dicha fecha conmemorativa tiene su antecedente histórico en la recordada toma de la Autopista del Oeste llevada adelante por el gremio en reclamo de mejoras salariales, hito que quedó plasmado en el primer convenio firmado a fines de 2016 y ratificado por el Concejo Deliberante al año siguiente.
Cómo queda el fin de semana XXL
De esta manera, el Municipio de Morón no tendrá actividad laboral habitual el martes 18 de agosto y sus trabajadores podrán extender su descanso, teniendo en cuental el fin de semana largo nacional.
- Sábado 15
- Domingo 16
- Lunes 17: Feriado Nacional por Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín
- Martes 18: Feriado en Morón por el Día del Trabajador y la Trabajadora Municipal
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