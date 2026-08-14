El Gobierno avala el Artículo 39 del CCT 39/2016 y un feriado extiende el fin de semana largo: cómo queda

Dicha fecha conmemorativa tiene su antecedente histórico en la recordada toma de la Autopista del Oeste llevada adelante por el gremio en reclamo de mejoras salariales, hito que quedó plasmado en el primer convenio firmado a fines de 2016 y ratificado por el Concejo Deliberante al año siguiente.

Cómo queda el fin de semana XXL

De esta manera, el Municipio de Morón no tendrá actividad laboral habitual el martes 18 de agosto y sus trabajadores podrán extender su descanso, teniendo en cuental el fin de semana largo nacional.