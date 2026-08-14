La avenida Corrientes se convierte en un mundo de Astérix para celebrar los 100 años de René Goscinny
Este viernes habrá mapping sobre el Obelisco, cine al aire libre, promociones gastronómicas y actividades para toda la familia en un homenaje al creador de Astérix.
La avenida Corrientes tendrá este viernes una noche muy particular. A partir de las 20, el tramo comprendido entre Cerrito y Uruguay se transformará en un escenario inspirado en el universo de Astérix, para celebrar los 100 años del nacimiento de René Goscinny, el guionista francés que pasó buena parte de su infancia y adolescencia en Buenos Aires.
La propuesta forma parte de una nueva edición de Corrientes 24 horas y combinará historietas, gastronomía, cine y entretenimiento con distintas actividades para vecinos y turistas. Uno de los grandes atractivos de la jornada será un mapping sobre el Obelisco, mientras que en una pantalla gigante se proyectará Astérix y Obélix: El Combate de los Jefes. También habrá estaciones fotográficas, propuestas para toda la familia y descuentos especiales en librerías de la zona.
La celebración tendrá además su propio banquete digno de la aldea gala: quienes se acerquen podrán participar de una recreación del banquete final de Astérix, mientras que distintos restaurantes adheridos ofrecerán promociones especiales.
René Goscinny, el francés que también fue porteño
Goscinny nació en París el 14 de agosto de 1926, pero su historia está íntimamente ligada a Buenos Aires. Vivió en la Argentina desde los 2 hasta los 19 años, atravesando allí toda su infancia y adolescencia.
Fue durante esos años cuando comenzó a desarrollar su vocación por el dibujo humorístico y publicó sus primeros trabajos en revistas del Liceo Francés. Esa experiencia porteña dejó una huella que el propio autor recordó durante toda su vida.
“Para mí, había términos de un exotismo extraordinario como Corréze, Angoulême, Limoges, les Deux Sevres. En cambio, todo esto me era común: gaucho, Mendoza, Los Andes, La Pampa”, recordó alguna vez. También evocó las calles de su infancia: “Los nombres de las calles de mi niñez son Rivadavia, Florida, Alvear”.
La obra de Goscinny trascendió ampliamente a Astérix y se convirtió en una pieza fundamental de la historieta mundial. Junto a grandes dibujantes creó personajes como Astérix junto a Albert Uderzo, Lucky Luke con Morris, El pequeño Nicolás con Jean-Jacques Sempé e Iznogud con Jean Tabary.
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