La avenida Corrientes se convierte en un mundo de Astérix para celebrar los 100 años de René Goscinny

“Para mí, había términos de un exotismo extraordinario como Corréze, Angoulême, Limoges, les Deux Sevres. En cambio, todo esto me era común: gaucho, Mendoza, Los Andes, La Pampa”, recordó alguna vez. También evocó las calles de su infancia: “Los nombres de las calles de mi niñez son Rivadavia, Florida, Alvear”.

La obra de Goscinny trascendió ampliamente a Astérix y se convirtió en una pieza fundamental de la historieta mundial. Junto a grandes dibujantes creó personajes como Astérix junto a Albert Uderzo, Lucky Luke con Morris, El pequeño Nicolás con Jean-Jacques Sempé e Iznogud con Jean Tabary.