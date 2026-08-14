Santa Fe: apuñalaron a un hombre en medio de un intento de robo

Al ingresar al centro de salud, los médicos diagnosticaron un hemoneumotórax producto de las heridas recibidas. Frente a esto, el paciente fue estabilizado hemodinámicamente y, según el parte oficial del nosocomio, fue derivado a una sala de internación para permanecer bajo estricta observación. Las autoridades sanitarias destacaron que el hombre se encuentra, por el momento, fuera de peligro inmediato, aunque la evolución dependerá de su respuesta al tratamiento y de la evolución de las lesiones.