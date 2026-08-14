Santa Fe: apuñalaron a un hombre en medio de un intento de robo
El hombre fue derivado al Hospital Cullen, donde permanece estable. La Policía investiga cómo ocurrió el hecho y busca a los responsables.
Un violento intento de robo ocurrió en el en barrio Loyola Sur, en la ciudad de Santa Fe, en donde un hombre de 43 años fue herido con un arma blanca. El ataque se produjo este jueves, alrededor de las 18.20, en pasaje Hermanos Figueroa, a pocos metros de la vivienda de la víctima.
Testigos indicaron que el hombre fue sorprendido en la vía pública por un hombre, quien lo atacó con un elemento cortante en el cuello y el tórax. El Servicio Integrado de Emergencias Sanitarias (SIES 107) acudió al lugar y brindó las primeras atenciones médicas al herido.
La víctima, cuya identidad no fue difundida oficialmente, presentaba una herida de arma blanca en el cuello y dos lesiones similares en el tórax. Los profesionales del SIES trasladaron de urgencia al hombre al Hospital Iturraspe, donde fue evaluado por el equipo médico. Tras constatar la gravedad de las lesiones, dispusieron su derivación al Hospital Cullen, centro de mayor complejidad en la región, para una atención más especializada.
Al ingresar al centro de salud, los médicos diagnosticaron un hemoneumotórax producto de las heridas recibidas. Frente a esto, el paciente fue estabilizado hemodinámicamente y, según el parte oficial del nosocomio, fue derivado a una sala de internación para permanecer bajo estricta observación. Las autoridades sanitarias destacaron que el hombre se encuentra, por el momento, fuera de peligro inmediato, aunque la evolución dependerá de su respuesta al tratamiento y de la evolución de las lesiones.
De acuerdo con lo informado por el portal Aire, el hecho fue caratulado como herida de arma blanca en ocasión de robo, según informaron fuentes de la Unidad Regional Uno de la Policía de Santa Fe. Los agentes del área se presentaron en la escena minutos después del ataque, recolectaron testimonios y realizaron un relevamiento en la zona para reunir elementos que permitan reconstruir la secuencia de los hechos
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